Mintel na Internetowym FRSiH: Trend roślinny nie zagraża branży mlecznej

Trend roślinny, który obserwujemy, na pewno nie jest zagrożeniem dla produktów mlecznych, gdyż nie mówimy tutaj o masowym konsumencie. Ale nadal jest to grupa konsumentów rosnąca. Zatem produkty roślinne są ciekawym uzupełnieniem rynku i od tego nie uciekniemy. Na półce sklepowej jest miejsce na oba rodzaje produktów - mówiła Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst, Mintel podczas debaty "Mleczarstwo – branża, która nie może się „zatrzymać”, która odbyła się w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2020.

- Świetną sytuacją, jest to, że producenci nabiału sami wchodzą w produkcje produktów roślinnych np. Jogurty Magda, firmę, która teraz jest w pełni roślinna, poprzez graczy oferujących szeroką gamę produktów jak Bakoma, OSM Łowicz czy Polmlek. Widać, że tego typu produkty mogą świetnie funkcjonować obok siebie. Na samym początku przykładem była branża mięsna, gdzie gracze powoli wprowadzali produkty roślinne. Początkowo wiązało się to ze sceptycyzmem ze strony konsumentów, ponieważ konsumenci wegetariańscy czy wegańscy nie do końca wierzyli w szczere intencje firm mięsnych. Teraz to się zmieniło – widać bardziej elastyczne podejście, zrozumienie, że takie potrzeby są na rynku i nie uciekniemy od tego. Te lekcje świetnie zaimplementowały firmy z branży nabiałowej – uważa Honorata Jarocka.

