Mintel: Zdrowie i dobre samopoczucie priorytetami konsumentów w Europie

Europejczycy chcą się odżywiać zdrowo, fot. Shutterstock

W całej Europie konsumenci są zgodni co do tego, że utrzymanie kontaktu z przyjaciółmi i rodziną jest obecnie dla nich sprawą znacznie ważniejszą niż przed wybuchem pandemii. Z badania przeprowadzonego przez firmę Mintel wynika, że z tym stwierdzeniem zgadzają się najczęściej konsumenci z Wielkiej Brytanii (57 proc.) i Francji (55 proc.), a także z Włoch (47 proc.) i Hiszpanii (46 proc.). Z kolei najmniejsze zmiany w tej kwestii odnotowano wśród konsumentów w Niemczech (38 proc.) i Polsce (34 proc.), choć wciąż deklarują oni, że jest to dla nich istotna sprawa.

Badanie firmy Mintel pokazuje, że zdrowie i dobre samopoczucie stanowią jeden z głównych priorytetów wszystkich Europejczyków, przy czym w szczególności dotyczy to aktywności fizycznej i zdrowego odżywania się.

Bez względu na to, czy badani ćwiczą w domu, czy też odkrywają zalety jazdy na rowerze i biegania, co trzeci Brytyjczyk (34%), Francuz (33%) i Włoch (32%) przykłada obecnie większą wagę do ćwiczeń fizycznych w porównaniu do okresu sprzed wybuchu pandemii. To samo deklaruje również jedna czwarta konsumentów z Hiszpanii (27%) i Polski (24%) oraz jedna piąta konsumentów z Niemiec (19%). Jednocześnie kwestia zdrowego odżywiania się stała się bardzo ważna* dla czterech na dziesięciu Francuzów (37%), jednej trzeciej Włochów (34%), Brytyjczyków (31%), Polaków (29%) i Hiszpanów (29%), a także dla jednej piątej Niemców (22%).

Jack Duckett, Associate Director of Consumer Lifestyles Research w firmie Mintel, wyjaśnia: - Od momentu wybuchu pandemii koronawirusa i wynikającego z niej zagrożenia dla zdrowia i stylu życia ludzi, a w niektórych przypadkach nawet zagrożenia dla życia ludzkiego, coraz więcej osób przewartościowuje swoje priorytety i stawia sobie pytanie o to, co jest w życiu najważniejsze. Dla wielu Europejczyków kontakt z przyjaciółmi i rodziną w trakcie przymusowej izolacji okazał się wybawieniem. Ważne okazuje się zadbanie o własne zdrowie psychiczne, dlatego konsumenci są zachęcani do podtrzymywania kontaktów z bliskimi. Jeśli chodzi o dobrostan fizyczny w czasie kryzysu, to choć zdrowy styl życia jest jednym z priorytetów dla już i tak świadomych w tej kwestii młodych dorosłych, starsi konsumenci i seniorzy nie mają powodów do radości. Osoby ze starszego pokolenia są bardziej narażone na ryzyko, dlatego obecna sytuacja może spowodować rewolucję w prozdrowotnych zachowaniach w tej grupie, zwłaszcza jeśli chodzi o większą aktywność fizyczną.

Wyjazd na wakacje po zniesieniu restrykcji jest jedną z trzech rzeczy, na które z utęsknieniem czekają konsumenci z Polski (38%), Włoch (34%), Niemiec (33%), Hiszpanii (30%), Wielkiej Brytanii (28%) i Francji (27%).