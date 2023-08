Miraculum 1924 sponsorem koncertów Natalii Kukulskiej

Natalia Kukulska zaśpiewa na żywo największe kompozycje Fryderyka Chopina

- W ramach współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina jako jedyni na świecie mamy możliwość sygnowania perfum nazwiskiem najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, a cześć dochodów ze sprzedaży przekazujmy na polską kulturę, a także włączamy się w promocję wydarzeń związanych z tym wybitnym kompozytorem. Perfumy CHOPIN for her: Constance, Marie czy George Sand zostały przygotowane przy udziale najwybitniejszych perfumiarzy: Pana Jamesa Krivda, Pani Moniki Kalety i Pani Agnieszki Pieńkosz-Żagan. Zarówno te wyjątkowe produkty jak i projekt muzyczny „Czułe Struny” przyczyniają się do promocji kultury naszego kraju. Zapraszamy na koncerty! – komentuje Sławomir Ziemski, prezes zarządu Miraculum.

Nowy projekt Natalii Kukulskiej

Natalia Kukulska znana jest przede wszystkim z muzyki popowej, ale jednocześnie wciąż poszukuje nowych rozwiązań i inspiruje się nieoczywistymi twórcami. I właśnie w wyniku takich muzycznych eksploracji wokalistka trafiła na Fryderyka Chopina, którego kompozycje dotąd kojarzone były z fortepianem oraz orkiestrą. A dlaczego nie stworzyć słów do znanej wszystkim muzyki i nazwać wypływających z niej emocji po swojemu? Tak też zrobiła artystka, która napisała połowę tekstów zawartych w albumie, a do przygotowania pozostałych zaprosiła cenione autorki i artystki: Melę Koteluk, Kayah, Gabę Kulkę, Natalię Grosiak (Mikromusic) i Bovską. Aranżacje powierzyła z kolei najlepszym dyrygentom i aranżerom w Polsce: Krzysztofowi Herdzinowi, Nikoli Kołodziejczykowi, Adamowi Sztabie, Pawłowi Tomaszewskiemu oraz Janowi Smoczyńskiemu. Gdy materiał był gotowy Natalia Kukulska zaprosiła do nagrań Sinfonię Varsovię oraz wspaniałych muzyków, m.in. Michała Dąbrówkę, Roberta Kubiszyna, Piotra Wrombla.

W ten sposób w 2020 roku powstała zupełnie nietuzinkowa płyta „Czułe struny” ze znanymi kompozycjami Fryderyka Chopina w zaskakującej wersji wokalnej. Na wysoki poziom albumu złożył się także gościnny udział wybitnego pianisty, Janusza Olejniczaka, którego interpretacje utworów polskiego kompozytora docenia cały świat. W nagranie „Czułych strun” twórczo i wykonawczo zaangażowanych było blisko 100 osób.

W ślad za wydaniem płyty Natalia Kukulska wystąpiła na kilku koncertach śpiewając Chopina. 29 i 31 stycznia 2022 roku artystka wystąpiła przed publicznością w swoim „projekcie życia” – jak określa “Czułe struny” – w ICE Kraków i NFM Wrocław. Koncerty te, zorganizowane przez agencję Prestige MJM, były wydarzeniem muzycznym początku ubiegłego roku. Teraz przychodzi pora na kolejne koncerty „Czułych strun”. Będą one o tyle niezwykłe, że odbędą się w lokalizacjach uznawanych w Polsce za najlepsze. Występów w tych miejscach nie powstydziłby się sam Fryderyk Chopin! Będą to: Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie oraz sala NOSPR w Katowicach.

Obydwa koncerty odbędą się w przyszłym roku: warszawski – 29 kwietnia, a katowicki – dzień później, czyli 30 kwietnia.

Bilety na występy „Czułych strun” z udziałem Natalii Kukulskiej, aranżerów – dyrygentów: Krzysztofa Herdzina, Nikoli Kołodziejczyka, Adama Sztaby, Pawła Tomaszewskiego oraz Jana Smoczyńskiego, a także Orkiestry Akademii Beethovenowskiej można kupić na www.biletserwis.pl.