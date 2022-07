Miraculum: Sprzedaż w drogeriach, dyskontach i hipermarketach w górę o 288 proc. rdr

W omawianym okresie rekordowy wynik odnotował nowoczesny kanał dystrybucji – sprzedaż w drogeriach, dyskontach i hipermarketach wyniosła 1 359 tys. zł, czyli o 288 proc. więcej w porównaniu z czerwcem 2021 r. Równolegle, spółka prowadzi intensywne działania związane z dywersyfikacją geograficzną sprzedaży.

Narastająco, w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku Miraculum szacuje przychody ze sprzedaży netto na poziomie 20 941 tys. zł, co stanowi wzrost o 61 proc. w stosunku do okresu styczeń-czerwiec 2021 r., kiedy to wyniosły one 12 981 tys. zł.

Miraculum na nowych rynkach

Miraculum zwiększa swoją ekspozycję na rynki zagraniczne. W czerwcu spółka odnotowała wzrost sprzedaży eksportowej. Przychody z tego tytułu wyniosły 553 tys. zł i jest to wzrost względem czerwca 2021 roku o 18,42 proc. W minionym miesiącu została zrealizowana znacząca dostawa do nowego klienta z Mołdawii a także między innymi do klientów z Hiszpanii i z USA. Spółka zapowiada dalsze wzrosty w tym kanale sprzedaży.

- Mimo trwającej wojny w Ukrainie i wstrzymaniu dostaw do Rosji, dział eksportu zwiększył sprzedaż r/r, a uzyskana marża ze sprzedaży urosła jeszcze bardziej dzięki korzystnym kursom walut. Z optymizmem patrzymy także na nadchodzące miesiące – negocjujemy kolejne zagraniczne kontrakty (między innymi z kontrahentem z Dubaju, ZEA oraz KSA), planujemy udział w międzynarodowych targach. Jesteśmy przekonani, że podejmowane działania przyczynią się do wzrostu sprzedaży eksportowej w kolejnych kwartałach – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Równolegle, spółka przygotowuje się do realizacji zamówienia z Arabii Saudyjskiej o wartości ok. 430 tys. zł. Dostawy zaplanowane są na III kwartał 2022 roku.

Narastająco, w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku Miraculum szacuje przychody ze sprzedaży netto na export na poziomie 3 984 tys. zł, co stanowi wzrost o 58 proc. w stosunku do okresu styczeń-czerwiec 2021 roku, kiedy to wyniosły one 2 518 tys. zł.

Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.