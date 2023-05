MISS TI i Koral we wspólnym projekcie lodowym

Marka Miss TI należy do rapera Jakuba Grabowskiego, znanego fanom rapu jako Quebonafide. Raper sprzedał w Polsce ponad 500 tys. płyt, co czyni go jednym z najpopularniejszych muzyków w kraju.

Z kolei PPL Koral to największy producent lodów w Polsce i jeden z największych w Europie - właściciel marek Koral i Bracia Koral - Lody Jak Dawniej. Główną siedzibą firmy jest Nowy Sącz, zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Rzeszowie oraz w Limanowej. Sprzedaż lodów prowadzona jest poprzez własną oraz zewnętrzną sieć dystrybucji i hurtowni w całej Polsce oraz w krajach UE.