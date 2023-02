Mistrzyni świata w speed climbingu została ambasadorką Mammuta

Dziś sprinterka ma już na swoim koncie m.in. dwukrotny tytuł mistrzyni świata we wspinaczce na czas (jako pierwsza Polka w historii), dwa mistrzostwa i wicemistrzostwo Europy, dwa brązowe krążki mistrzostw świata, łącznie piętnaście medali wywalczonych w Pucharze Świata (osiem złotych, cztery srebrne i trzy brązowe) oraz wielokrotnie odnotowane rekordy w swojej konkurencji, w tym również aktualny rekord globu wynoszący 6,53 s, ustanowiony podczas zawodów w Salt Like City w 2022 roku. Na tym nie koniec, ponieważ Mirosław jest zdecydowaną faworytką do złota na najbliższych Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

Jedną z firm będących pod wrażeniem tych sukcesów jest Mammut, który został właśnie oficjalnym partnerem sprinterki, jednocześnie poszerzając swoje wsparcie w rozwój sportów wspinaczkowych.

Tym samym Aleksandra Mirosław dołączyła do prestiżowego teamu marki Mammut, zrzeszającego najwybitniejszych sportowców w Polsce i za granicą. Ambasadorami marki są już m.in. Czech - Adam Ondra, jeden z najlepszych wspinaczy na świecie, mistrz olimpijski z Tokio - Alberto Ginés López, Austriak - Jakob Schubert, Brytyjka - Madeleine Cope czy Katherine Choong ze Szwajcarii. Z kolei w Polsce markę reprezentują Anna Brożek, medalistka mistrzostw świata we wspinaczce na czas oraz Janusz Gołąb, jeden z najbardziej cenionych polskich himalaistów.

– Jestem podekscytowana na myśl o współpracy z marką Mammut. W mojej konkurencji liczy się nie tylko siła fizyczna czy przygotowanie psychiczne, ale także profesjonalna odzież i wyposażenie, które powinno być niezawodne, innowacyjne pod kątem rozwiązań i zapewniające pełną swobodę ruchów. Wierzę, że mając takie wsparcie w partnerze z ponad 160-letnim doświadczeniem w branży, światowym liderze w produkcji najwyższej jakości sprzętu alpinistycznego i outdoorowego, mogę osiągać kolejne sukcesy i wnieść moje umiejętności na jeszcze wyższy poziom – komentuje Aleksandra Mirosław.

– Co ważne, łącząc nasze siły możemy nie tylko realizować wyznaczone sobie cele, ale także wspólnie popularyzować w Polsce fantastyczną dyscyplinę, jaką jest wspinaczka sportowa i zachęcać do tej formy aktywności młode pokolenie. Wspinaczka to bowiem nie tylko sport, ale i doskonała szkoła charakteru – dodaje.

Jako partner techniczny Mammut zakłada m.in. wspólne działania wizerunkowe, a także zapewni kompleksowe i specjalistyczne wyposażenie do wspinaczki sportowej, w tym funkcjonalną odzież, obuwie techniczne, sprzęt i akcesoria, w których zawodniczka będzie mogła trenować oraz startować w zawodach. Umowa została zawarta na okres dwóch lat.

– To wielka duma, że w teamie Mammuta powitaliśmy Aleksandrę Mirosław, multimedalistkę i ikonę wspinaczki sportowej, która należy do absolutnej światowej czołówki w tej dyscyplinie – mówi Rafał Koper, dyrektor operacyjny Uni-Sport Sp. z o.o., firmy, która jest wyłącznym dystrybutorem produktów Mammut w Polsce.

Jak przyznaje przedstawiciel sponsora, wybór atletki był dokładnie przemyślany i jest naturalnym przedłużeniem wieloletnich działań brandu. – Wspinaczka jest głęboko zakorzeniona w historii firmy Mammut, począwszy od pierwszych dziesięcioleci działalności, kiedy w asortymencie znajdowały się wyłącznie liny wspinaczkowe, skończywszy na współczesności, gdzie od lat z naszych produktów korzystają zarówno pasjonaci turystyki górskiej i outdooru, jak i profesjonalni wspinacze czy alpiniści. Z tego względu nie możemy wyobrazić sobie lepszej ambasadorki, której postawa sportowa, w tym głód wyzwań, determinacja, dbałość o detale oraz pasja, idealnie reprezentuje rdzeń naszej marki. Jesteśmy pewni, że Aleksandra Mirosław będzie inspiracją nie tylko dla fanów sportów wspinaczkowych, ale także przykładem, że niemożliwe nie istnieje – dodaje Rafał Koper.