Mleko będzie drożało, bo hodowcy więcej płacą za energię i pasze (podcast)

Za mleko w skupie rolnicy dostawali w lipcu 2,34 zł za litr. To historycznie wysokie ceny. Konsumenci w sklepach płacą ok. 4 zł za litr mleka. Ceny idą w górę i będą szły, bo w nowoczesnych gospodarstwach zużywa się dużo drożejącej każdego dnia energii do udoju krów. Tematem też jest żywienie krów. Przez suszę zbiory kukurydzy, która przetwarzana jest na kiszonki, były skromne. Do tego Polska jest jednym z trzech krajów, gdzie produkcja mleka. Na światowych rynkach mleka jest mniej, a to także wpływa na ceny - wskazuje Iwona Dyba z farmer.pl w rozmowie z Edytą Kochlewską z dlahandlu.pl w rozmowie "Od pola do półki".