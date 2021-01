Mlekovita w 2020 roku z rekordem przychodów

W 2020 roku przychód Grupy Mlekovita wyniósł ponad 5,5 mld zł. To kolejny rekordowy wynik osiągnięty przez firmę, osiągnięty m.in. dzięki eksportowi, którego wartość wyniosła blisko 1,3 mld zł.

Na eksport, w sumie do 167 krajów na świecie, kierowanych jest 35% wytwarzanych przez MLEKOVITĘ produktów.

Miniony rok to dla Mlekovity czas wielkich inwestycji w rozwój bazy technicznej, technologicznej i produktowej, na które w 2020 r. firma przeznaczyła 100 mln zł. Największym przedsięwzięciem jest budowa mroźni wraz z magazynami i infrastrukturą w centrali w Wysokiem Mazowieckiem. Równie ważne było uruchomienie pierwszej w Polsce linii technologicznej do produkcji batoników twarogowych w zakładzie w Pilicy, a także linii do produkcji mleka zagęszczonego w tubkach i kajmaku w zakładzie w Świeciu. Wielkich inwestycji nie byłoby jednak bez kolejnych sukcesów w skupie surowca – ilość skupionego w 2020 roku mleka znów okazała się rekordowa i przekroczyła poziom 2,3 mld litrów.

Kamieniem milowym w rozwoju firmy było również uruchomienie nowego kanału sprzedaży. Mlekovita uruchomiła dwa sklepy internetowe: sba.com.pl z artykułami o dużej zawartości białka i mlekovitka.pl, oferujący nie tylko szeroki asortyment produktów mleczarskich marki, ale i szereg innych artykułów spożywczych i przemysłowych.