Mlekovita zredukuje ilość tworzyw sztucznych o 100 tys. kg rocznie

Dariusz Sapiński, prezes zarządu Melkovity, fot. mat. pras.

Grupa Mlekovita ogranicza ilości tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów. Konsekwentne zmiany w tym zakresie, m.in. zmniejszenie grubości folii w opakowaniach sera w plastrach czy wprowadzenie kubków z bezpośrednim nadrukiem etykiety dla jogurtu naturalnego, pozwolą MLEKOVICIE zredukować ilość tworzyw sztucznych aż o 100 tys. kg w skali roku.

– W MLEKOVICIE obserwujemy trendy na rynku, także te dotyczące poszanowania środowiska i projektowania opakowań. Pracujemy nad tym, aby tego typu rozwiązania wdrażać w naszej firmie. Opakowania naszych produktów ewoluują – nie tylko pod względem szaty graficznej, ale także jeśli chodzi o materiały, z których są wykonane. Zmiany wprowadzone w tym zakresie w ostatnich miesiącach powodują, że w ciągu roku na rynek trafi o 100 tys. kg mniej tworzyw sztucznych. To już ogromna różnica, ale my nie ustajemy w wysiłkach, aby zmieniać skład opakowań kolejnych produktów i działać jeszcze bardziej proekologicznie – mówi Dariusz Sapiński, prezes zarządu Grupy MLEKOVITA.



W celu redukcji ilości tworzyw sztucznych MLEKOVITA zmniejszyła m.in. grubość folii dolnej w opakowaniach serów żółtych w plastrach (1 kg, 800 g i duopak 500 g) oraz zmieniła sposób pakowania serów dojrzewających, serów mozzarella i bezwodnego tłuszczu mlecznego w bloku.



– Nowe opakowania zyskał też jogurt naturalny 150 g – kubek z etykietą termokurczliwą zamieniono na kubek z bezpośrednim nadrukiem etykiety. To jedna z bardziej zauważalnych zmian, ponieważ opakowania złożonego z dwóch warstw tworzywa sztucznego, jedna zniknęła całkowicie. Zmieniono również etykietowanie butelek kefiru i maślanki 1 kg – etykieta z roli zastąpiła stosowaną wcześniej etykietę termokurczliwą, co ograniczy ilość tworzyw sztucznych o 30 tys. kg rocznie – opowiada Edyta Cybulska, kierownik wydziału UHT.