Mlekpol wprowadza opakowania z nowym rodzajem nakrętek

W trosce o naturę Mlekpol stosuje nowe nakrętki, na stałe połączone z kartonowymi opakowaniami wybranych produktów. Dzięki temu korki podlegać będą recyklingowi wraz z opakowaniem i nie trafią na wysypisko czy do morza, co w oczywisty sposób przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.