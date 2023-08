Młodzi Polacy oszczędzają i inwestują

Aż 74% Polaków w wieku 18-24 lata zaoszczędziło w I półroczu 2023 roku. Jest to wzrost o 3 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem rok temu. Jeszcze większą zmianę widać w nieco starszej grupie respondentów (25-34 lata). W tym przypadku zabezpieczyć swoją przyszłość postanowiło 75% osób (wzrost o 16 p.p.) – wynika z badania Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie firmy Tavex.

Czy najmłodsi badani tak samo chętnie inwestują, co oszczędzają? Na co stawiają, decydując się na pomnożenie swoich odłożonych środków finansowych?

Zmiana myślenia - młodzi oszczędzają i inwestują

Porównując I półrocza 2022/2023 roku widzimy zdecydowany wzrost młodych inwestorów. Jeszcze rok temu w grupach 18-24 lata i 25-34 lata jedynie 31% osób (zarówno w jednej, jak i drugiej grupie) odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy zainwestowali swoje oszczędności. Natomiast w 2023 roku było to już analogicznie 35% i 54%. Młodzi więc zaskakują wyróżniając się na tle pozostałych grup wiekowych.

Podejrzewać można, że duży wpływ miały tutaj wciąż wysokie stopy procentowe, które mogły znacząco uszczuplić budżety domowe osób posiadających kredyty, czyli nieco starszej grupy wiekowej. Młodzi rzadziej od pozostałych grup utrzymują własne rodziny, przez co łatwiej im jest odłożyć zarobione środki finansowe w otoczeniu rosnących cen – wskazuje Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex.

W co inwestują młodzi?

W TOP3 wyborów inwestycyjnych najmłodszej grupy Polaków (18-24 lata) widnieją lokaty (33%), akcje na giełdzie (33%) oraz złoto (27%). Co ciekawe, zaobserwować możemy duży spadek zainteresowania kryptowalutami, na to aktywo postawiło o 25 p.p. mniej respondentów niż przed rokiem – wynika z badań Opinia24 przeprowadzonych na zlecenie firmy Tavex.



Nieco starsze osoby (25-34 lata) w pierwszej kolejności stawiały na lokaty (35%), akcje na giełdzie (25%) oraz zakup nieruchomości (20%). Tutaj również widać spadek w przypadku wirtualnych walut (-17 p.p).



Badanie zostało przeprowadzone na początku lipca br. przez Opinia24. Zastosowano technikę telefoniczną (CATI) do zrealizowania badania na reprezentatywnej próbie N=1003 dorosłych Polaków oraz na próbie N=500 osób, które zainwestowały w I półroczu 2023 roku.