MLP Group wybudował magazyn dla L-Shop-Team

MLP Group na rynku niemieckim zmienia istniejące obiekty (stare fabryki) w nowoczesne centra logistyczno-biznesowe. W ramach zrealizowanego centrum MLP Unna deweloper przekazał spółce L-SHOP-TEAM nowoczesny obiekt wybudowany na terenach poprzemysłowych. Lider niemieckiej branży tekstylnej przeniesie tym samym swoją siedzibę z Dortmundu do Unny. Umowa najmu z L-SHOP-TEAM jest istotną transakcją dla MLP Group zawartą w ramach długoterminowej ekspansji na rynku niemieckim.

W nowym parku logistycznym w Unna najemca będzie miał do dyspozycji 52 tys. m2 powierzchni przeznaczonych na cele magazynowe. Duże rozpiętości stropów i wysokość hal wynosząca do 10,5 metrów, umożliwią elastyczne rozplanowanie pomieszczeń. We wnętrzu jednego z obiektów o powierzchni 17 tys. m2 przygotowano infrastrukturę dla w pełni zautomatyzowanej linii do magazynowania. Pozostałe 5 tys. m2 stanowić będą przestrzenie socjalne i biurowe wraz z kantyną, kawiarnią i częścią chillout.

Na terenie obiektu powstało ponad 200 miejsc parkingowych oraz wiaty rowerowe. Parkingi wyposażone są w ładowarki dla samochodów i rowerów elektrycznych. Na dachach obiektów zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, które dostarczać będą zieloną energię o mocy 550 KWp.