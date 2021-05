MLP Group zatrudnia specjalistów od powierzchni komercyjnych

MLP Group powiększa i wzmacnia zespół odpowiedzialny za najem powierzchni komercyjnych oraz inwestycji, fot. materiały prasowe

Do zespołu MLP Group dołączył Kacper Łycyniak - Leasing Manager, Piotr Meleszko – Junior Leasing Manager, Piotr Piątkowski – Sustainability Project Manager oraz Dominik Krawczyk – Project Manager. Jednocześnie z początkiem maja br. Karol Kondrat awansował na stanowisko Business Development Manager.

W związku z dynamicznym rozwojem rynku nieruchomości i rosnącym popytem na nowoczesne obiekty magazynowe, MLP Group powiększa i wzmacnia zespół odpowiedzialny za najem powierzchni komercyjnych oraz inwestycji.

Nowy zespół MLP

Z początkiem maja br. Karol Kondrat awansował na stanowisko Business Development Manager i będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie terenów inwestycyjnych w całej Polsce. Dotychczas zajmował się komercjalizacją parku MLP Gliwice, MLP Czeladź oraz odpowiadał za rewitalizację i renegocjacje umów miejskiego projektu MLP Business Park Poznań. Zrealizował również transakcje z zakresu zakupu nieruchomości gruntowych pod park MLP Wrocław West oraz powiększył teren inwestycyjny parku MLP Pruszków II.

Jednocześnie do zespołu dołączył Kacper Łycyniak jako Leasing Manager, który zajmować się będzie komercjalizacją parków logistycznych w okolicach Poznania. Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w wynajmie nieruchomości handlowych i magazynowych. Zarządzał komercjalizacją i rekomercjalizacją wymagającego portfolio w całej Polsce. Doświadczenie zdobywał w m.in. w White Star, CBRE, Savills i Panattoni. Kacper Łycyniak jest absolwentem SGH w Warszawie, posiada Państwową Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządcy Nieruchomości.

Dodatkowo dział odpowiedzialny za najem powierzchni komercyjnych został wzmocniony przez Piotra Meleszko, który objął stanowisko Junior Leasing Manager. W ramach MLP Group będzie odpowiedzialny za wynajem powierzchni magazynowych w centralnej Polsce. Posiada kilkuletnie doświadczenie w wynajmie powierzchni komercyjnych zdobyte w Knight Frank. Przed dołączeniem do zespołu MLP Group pełnił funkcję Negocjatora współpracując z wieloma międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi oraz deweloperami. Piotr Meleszko był także odpowiedzialny za komercjalizację projektów, opracowywanie strategii leasingowych i marketingowych oraz nowe technologie na rynku nieruchomości komercyjnych.

W dziale inwestycji stanowisko Project Managera objął Dominik Krawczyk. Do jego zadań będzie należał nadzór rozbudowy parków MLP Group. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów budowlanych począwszy od momentu zakupu działki aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wcześniej współpracował ze spółką Less Mess Storage oraz AWBUD S.A. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na wydziale Inżynierii Lądowej.