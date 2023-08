Mniej produktów na półkach. Co stoi za tym zjawiskiem

Mniej produktów na półkach w supermarketach

W ubiegłym roku producenci FMCG wprowadzili w Europie 144 432 nowości. To o 16,5% mniej niż w 2021 roku (wówczas na rynek trafiło 172 997 towarów). We Francji liczba wprowadzonych produktów spadła prawie o jedną trzecią - z 27 317 do 19 843. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę badawczą Circana w sześciu krajach europejskich: Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Holandii.

Producenci i sieci skupiają się na podstawowym asortymencie

Autorzy badania uważają, że zarówno producenci, jak i detaliści traktują teraz priorytetowo swój podstawowy asortyment/portfolio, aby chronić wolumeny i udział w rynku. Ponadto wyższa cena za nowości może być "trudna do przełknięcia" w czasach wysokiej inflacji i ekonomicznych wyborów kupujących.

Mniejsze firmy bardziej elastyczne niż giganci

W szczególności duzi producenci ograniczyli liczbę wprowadzanych produktów. Mniejsze i średnie firmy, które potrafią szybciej reagować na zmiany na rynku, odpowiadały za 75% liczby nowych produktów i 68% sprzedaży zrealizowanej dzięki innowacjom. Co czwarty nowy produkt został wprowadzony na rynek przez producentów dużych marek, które proporcjonalnie zapewniły wyższą wartość udziału w rynku (32% całkowitej sprzedaży pochodziło wygenerowały nowości).

Zdaniem Circany, innowacyjność pozostaje źródłem zrównoważonego wzrostu nawet w trudnych czasach. Producenci marek potrzebują wprowadzania produktów na rynek, aby utrzymać wzrost i udział w rynku. Nowe towary napędzają popyt pomimo inflacji.

Jednak konkurencja na sklepowych półkach rośnie: detaliści racjonalizują swoje asortymenty i eliminują wolniej sprzedające się produkty. To sprawia, że nowym produktom trudniej zaistnieć i przetrwać. Spośród wszystkich nowości wprowadzonych na rynek w 2021 roku, 74% pozostało na półkach w drugim roku. 23% referencji podwoiło wartość sprzedaży w tym drugim roku.