Mniejsze zakupy to też efekt odpływu Ukraińców z Polski

"Słaby wynik konsumpcji to też efekt odpływu migrantów z Polski. W lutym sprzedaż detaliczna spadła o 5 proc. Niższa niż przed rokiem była m.in. sprzedaż żywności, niewielki wzrost zanotowała sprzedaż kosmetyków. To efekt zmian związanych z migracją – pod koniec 2022 r. obserwowaliśmy odpływ ludności ukraińskiej z Polski" - piszą w raporcie analitycy PIE.

Jak oceniają, w kolejnych miesiącach migracja będzie osłabiać wydatki konsumpcyjne.

"Wydatki uchodźców z Ukrainy oraz nadzwyczajne zakupy dokonywane dla wsparcia migrantów znacząco podnosiły zeszłoroczne wyniki od marca do lipca. Szacujemy, że spowodowały one wzrost PKB o 1 pkt. proc. w 2022 r., ale obecnie będą przyczyniać się do niższego tempa wzrostu ze względu na mniejszą skalę wydatków oraz bazę statystyczną" - podaje PIE.