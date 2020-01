Mobilne outlety Biedronki ruszają w nową podróż po Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej

Fot. materiały prasowe

Do soboty 1 lutego br. specjalne pojazdy oczekują na klientów na parkingach przy sklepach sieci Biedronka w Śremie, Strzelcach Krajeńskich i Kórniku. W miastach Wielkopolski można spotkać obecnie 3 ciężarówki otwarte od 10.00 do 19.00. Kolejne przystanki na trasie mobilnych outletów Biedronki zaplanowano również na luty, odwiedzą one między innymi Gorzów Wielkopolski, Skwierzynę, Czarnków czy Rogóźno.

W 2019 roku do hitów sprzedażowych Outlet Trucków Biedronki należały: żelazka parowe Hoffen 3000W, zestaw garnków emaliowanych i torby podróżne na kółkach.

- Zdecydowaliśmy się rozwijać nasz koncept, ponieważ został pozytywnie przyjęty przez naszych klientów - letni test okazał się strzałem w dziesiątkę. Mobilne Outlety uzupełniają naszą ofertę wyprzedażową. Mieszkańcy Wielkopolski nie muszą już wybierać się specjalnie do Poznania do Outletu, to nasz sklep przyjedzie do nich. W 2019 roku odwiedziliśmy w ten sposób aż 32 miejscowości, niektóre kilkakrotnie – mówi Adam Rybczonek, regionalny menedżer ds.marketingu operacyjnego.

W ramach akcji przecenione produkty przemysłowe odwiedzą również mniejsze miejscowości. W zimowej edycji Wielkopolskę i Ziemię Lubuską będą odwiedzać trzy takie nasze pojazdy. Każda naczepa ma powierzchnię 36 metrów kwadratowych i pomieści aż 15 palet towaru. Przyczepy przystosowane są do potrzeb klientów - znajdują się w nich terminale płatnicze umożliwiające płatność kartą, są ogrzewane i klimatyzowane.