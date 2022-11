Moda odpowiada za 10 proc. globalnej emisji CO2. Metaverse rozwiąże problemy?

Kwestie wpływu szybkiej mody na środowisko i śladu węglowego związanego z nią transportu czy produkcji poruszane są w świecie fashion od dawna. Branża generuje aż 1/5 z 300 milionów ton plastiku wytwarzanego co roku na świecie, a produkcja tylko jednej pary dżinsów pochłania 3780 litrów wody i powoduje emisję aż 33 kg CO2 do atmosfery. Nic dziwnego, że tak wysoki koszt dla planety spotyka się z reakcją środowiska i skłania do zmian w podejściu zarówno twórców, jak i odbiorców mody.

Czy cyfrowy świat odkupi eko grzechy mody?

Błyskawiczny rozwój technologii ostatnich lat dał kreatorom mody nowe możliwości wyrazu. Wśród najgorętszych trendów coraz ważniejsze miejsce zajmuje digital fashion, która szybko przeszła drogę od ciekawostki do realnego wkładu w branżę.

Dla niemal ⅕ respondentów badania Vogue i BCG ,,Metaverse & Sustainability in Fashion”, kupujących produkty z kategorii digital fashion, przy ich wyborze ważny był aspekt zrównoważonego rozwoju. Warto zaznaczyć, że najwięcej potencjalnych chętnych mają w tym przypadku cyfrowe marki luksusowe oraz sportowe.

Czy cała moda przyjmie świat Metaverse?

Jednak, choć konsumenci cenią sobie zielone rozwiązania, za przekonaniami niekoniecznie idą czyny. Badanie wskazuje, że tylko 5% badanych kupuje wirtualne aktywa, takie jak cyfrowa moda lub NFT (niewymienialne tokeny) w celu ograniczenia zakupów fizycznych produktów. Dla porównania, niewiele więcej (6%) nabywa przyjazne środowisku kryptowaluty (tokeny, których wydobycie zużywa mniej energii niż w przypadku typowych kryptowalut) lub NFT.

Wraz z globalnymi zmianami w sferze polityczno-ekonomicznej, obserwujemy zmiany w świecie mody: z naszych analiz wynika, że spośród 120 największych firm modowych, 42 zaznaczyło już swoją obecność w Metaverse. Analizując rosnący popyt użytkowników cyfrowych, przewidujemy, że do 2030, rynek mody w Metaverse będzie generował ok 25 miliardów dolarów rocznie. Jak ten trend wpłynie na zrównoważony rozwój sektora modowego? Niektórzy wskazują duże koszty środowiskowe, inni podkreślają potencjał technologii w zakresie minimalizacji ilości odpadów. W obszarze technologii wiele się ostatnio zmieniło na lepsze wraz z przejściem Ethereum na mechanizm proof of stake z niekorzystnego dla środowiska poprzedniego mechanizmu proof-of-work. Co ciekawe aż 20% użytkowników z doświadczeniem cyfrowym w wieku 18-25 lat kupiło produkty modowe jedynie w celu generowania treści online: kupują ubranie, robią sobie w nim zdjęcie i odsyłają z powrotem do sklepu. Przy wzroście zasięgów Instagrama i TikToka, fenomen snap and send back wyraźnie nabiera siły. W tym kontekście, moda cyfrowa ukazuje się przed nami jako szansa na redukcję szkodliwej nadprodukcji i odpadów. Jest to tylko jeden z wielu ciwkawych przykładów zastosowań cyfrowej mody i powiązanych z nią technologii o jakich piszemy w naszym ostatnim raporcie. - mówi Oktawian Zając, szef warszawskiego biura Boston Consulting Group.

Zmiany zapoczątkowane przez cyfrową modę w świecie fashion to dobre miejsce na refleksję nad nieustannym zużywaniem, konsumowaniem i pozbywaniem się. Zapisane na trwałych, wirtualnych nośnikach ubrania i akcesoria mogą posłużyć nam na lata, a niektóre także zmieniać się wraz z nami. Dlatego nowe technologie to potężne narzędzie, dzięki któremu dziś jeszcze skuteczniej możemy chronić planetę, świadomie przeżywając to, co najpiękniejsze w modzie: różnorodność i kreatywność. Bez wyrzutów z wyrzucania.