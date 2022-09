Modele SaaS i PaaS zmieniają handel - jak to działa?

Cyfryzacja produktów i usług

- Konsumenci są przyzwyczajeni do wszechobecnej cyfryzacji usług i produktów. Jeszcze kilka lat temu wdrożenie znacznej części systemów polegało na realizacji dedykowanej usługi. To implikowało długi, wielomiesięczny lub nawet kilkuletni czas wdrożenia. Obecnie, gdy tempo zmian rynkowych jest wysokie, podobne podejście może skutkować niską elastycznością - mówi Tomasz Gutkowski, Head of Business Development w Unity Group.

SaaS i Paas - jak działają te modele?

Dziś firmy nie są już skazane na “stare” metody działania. W kontrze do dawnego podejścia jest model SaaS lub PaaS, który umożliwia korzystanie z gotowych produktów funkcjonujących w chmurze, dostępnych do uruchomienia niemal natychmiast po wykupie abonamentu lub licencji. Jak to działa w praktyce?

SaaS to model udostępniania oprogramowania oraz produktów cyfrowych jako usługa za opłatą abonamentową/subskrypcyjną. Natomiast PaaS to model, w którym system informatyczny/narzędzie udostępniane jest w chmurze, co pozwala firmom ograniczyć koszty związane z utrzymaniem, hostowaniem i administracją systemu, ponieważ te czynności pozostają w gestii dostawcy/twórcy oprogramowania.

Produkty w modelu SaaS funkcjonują na rynku od wielu lat, jednak ich popularność początkowo była rozpowszechniona wśród małych firm, które nie dysponowały relatywnie dużymi budżetami dla realizacji swoich projektów. Przykładami takich rozwiązań są choćby platformy Shoper, Shoplo czy IdoSell, gdzie klienci otrzymują zestaw gotowych narzędzi do postawienia i zarządzania sklepem internetowym. Z uwagi na małą elastyczność tego rozwiązania (niska podatność na wdrażanie zmian dla konkretnych firm i mała skłonność do dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb biznesowych) popularnym trendem stało się przechodzenie e-sklepów z platform SaaS na platformy dedykowane lub open-source po osiągnięciu pewnej skali i możliwości finansowania bardziej zaawansowanych systemów, dostosowywanych do potrzeb i kontekstu biznesowego przedsiębiorstwa.

Jednak zmiany technologiczne ostatnich lat zniosły ograniczenia w rozwoju oprogramowania SaaS dla indywidualnych potrzeb firm. Dziś przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na oprogramowanie SaaS, które umożliwi wprowadzenie czy dopisanie funkcji dedykowanych do bazowej funkcjonalności platformy (tzw. core). To daje firmom olbrzymią wartość w postaci znacznie krótszego czasu wdrożenia, szybkiego wejścia na rynek z usługą (go-to-market), zdecydowanie niższych kosztów wdrożenia i utrzymania aplikacji.

Szerokie spektrum zastosowania

Możliwości SaaS są niemal nieograniczone. Już większość klas systemów obsługujących procesy biznesowe jest udostępnionych w tym modelu, wśród nich takie rodzaje oprogramowania jak: ERP, WMS, CRM, Business Intelligence, price engine, marketing automation i wiele innych.

- Na przestrzeni ostatnich lat rynek oprogramowania SaaS przeszedł niesamowitą ewolucję. Do tego stopnia, że dziś znajduje zastosowanie także w sprzedaży e-commerce B2B. Specyfika sprzedaży B2B jest determinowana przez różnorodność grup odbiorców, rodzaj asortymentu, kwestię indywidualnych warunków handlowych, procesów biznesowych, które w różnych branżach są inne lub inaczej obsługiwane. To sprawia, że stworzenie uniwersalnej platformy e-commerce w modelu SaaS było do dzisiaj niezwykle trudne. Ale dzięki zmianie podejścia w kierunku tworzenia rozwiązań za pomocą dedykowanych modułów do platform SaaS, otworzyły się możliwości ich modyfikacji pod indywidualne wymagania firm sprzedających w sektorze B2B - mówi Artur Piekarczyk, CEO ONe B2B.

Innym obszarem zastosowania SaaS jest zarządzanie informacją produktową w systemach informatycznych (PIM). Zainteresowanie tą klasą rozwiązań rośnie dynamicznie a to przekłada się na równie szybko rosnącą liczbę dostępnych aplikacji w modelu SaaS.

Coraz więcej dostawców oprogramowania udostępnia produkty w modelu PaaS (Platform as a service), dzięki czemu firmy mogą wdrażać systemy zostawiając kwestię utrzymania infrastruktury po stronie producenta, co sprawia, że całość obsługi sprzętowej pozostaje w kompetencjach dostawcy, redukując tę warstwę kosztów do minimum u klienta.

Perspektywa konsumenta

Model oferowania usług i produktów w chmurze jest wszechobecny w przypadku zasobów i dóbr cyfrowych. Bardzo często robiąc zakupy internetowe konsumenci stykają się z zastosowaniem oprogramowania SaaS, nie mając takiej świadomości. Przykład? Nagły wzrost ruchu spowodowany promocjami (Black Friday) lub włączenie do oferty sklepu dużej liczby nowych produktów nie generują dziś w sklepach kryzysów a wśród klientów frustracji z powodu niewłaściwego funkcjonowania e-sklepu, gdyż procesy te są płynnie obsługiwane przez zasoby chmurowe.

Więcej o modelach SaaS i PaaS opowiedzą liderzy branży commerce podczas konferencji Commerce Transformation Days. O swoich doświadczeniach podczas paneli dyskusyjnych, warsztatów i wykładów będą opowiadać przedstawiciele m.in. takich marek jak: Allegro, Carrefour, Euro RTV AGD, BRW, PwC i wielu innych. Konferencja odbędzie się 22 i 23 września we Wrocławiu w Centrum Biznesowym Concordia Design.