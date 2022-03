MODIVO zatrudnia szefów, którzy rozwiną biznes międzynarodowy

– Do 2025 r. 80 proc. przychodów spółki ma pochodzić z międzynarodowej działalności. Chcemy w dalszym ciągu umacniać pozycję na rynkach zagranicznych. Nowe osoby w zespole będą nas wspierać w osiągnięciu tego celu. Jestem przekonany, że dołączyli do nas kompetentni managerowie, których doświadczenie i wiedza będą nieocenionym wzmocnieniem – mówi Damian Zapłata, prezes zarządu MODIVO.

Zespół International Business Unit zajmie się rozwojem platform eobuwie.pl oraz MODIVO na rynkach europejskich. Działaniami na rynku włoskim pokieruje Onofrio Lattanzi – Head of Italy, a na rynku czeskim i słowackim Petr Bilik – Head of Czech&Slovakia. Będą oni odpowiedzialni za wyniki finansowe, pozyskiwanie nowych klientów. Stanowisko Head of International Business Development dla pozostałych rynków zajmuje Dominik Dróżdż.

Onofrio Lattanzi ma ponad 15-letnie doświadczenie na stanowiskach managerskich w branży luksusowej i lifestylowej oraz rozległą wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu, finansów, a także rozwoju biznesu i zarządzania. Przez ostatnie lata zajmował funkcję Global Wholesale Director w Swinger International S.p.A., CMO w Modes S.p.A., czy EMEAIR WHS Director w Gianni Versace S.p.A.

Petr Bilik ma ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie i zarządzaniu projektami w zakresie zagadnień handlowych i konsumenckich m.in. w FMCG i e-commerce. Przez ostatnie lata pracował w McKinsey & Company w Pradze na stanowisku Engagement Manager. Współpracował z klientami z Europy Środkowej i Wschodniej głównie w zakresie strategii korporacyjnej, handlowej, a także logistyki, zarządzania cenami i marżami. Wcześniej pełnił stanowisko Kierownika projektu w firmie Maersk Drilling, zajmując się digitalizacją operacji w branży offshore.

Dominik Dróżdż ma 15-letnie doświadczenie w e-commerce i marketingu online. Ostatnio pracował w NA-KD, szwedzkiej marce odzieżowej, w której odpowiadał za obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej pracował m.in. w Ringier Axel Springer oraz Answear.com.

Do spółki z początkiem marca dołączyła również Anna Dubińska. Jako Businness Unit Manager Ladies and Kidswear, Anna będzie odpowiedzialna za rozwój kategorii MODIVO „Kobieta i dziecko”. Nowego dyrektora zyskał dział Technical Platform. Piotr Michoński zajmie się m.in. utrzymaniem i rozwojem infrastruktury organizacji, a także skuteczną linią wsparcia dla klientów i użytkowników wewnętrznych.