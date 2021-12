Modne bistro Charlotte rusza ze sklepem online

Pierwsza Charlotte, w której stanął wspólny stół, a goście mogli zamówić śniadania przez cały dzień, powstała na Placu Zbawiciela w Warszawie 10 lat temu. Potem pojawiły się Charlotte w Krakowie i Wrocławiu. Teraz bistro rozpoczyna kolejny rozdział uruchamiając sklep online oferujący dostawę produktów na terenie nie tylko Polski, ale również krajów Unii Europejskiej.

- Planujemy rozwinąć dostawy własne. Obecnie przez bistrocharlotte.pl w zakładce Zamów u nas można zamówić jedzenie z Placu Zbawiciela. Wraz z powrotem pracowników do biurowców wracamy z naszą ofertą cateringową: tartines, viennoiserie, sernik czy świeżo wyciskanymi sokami. E-commerce to kolejny etap naszego rozwoju. Aktualnie w sklepie online można kupić bestsellery, ale także zamówić bluzy będące efektem współpracy z polską marką odzieżową The Odder Side. Pracujemy nad rozszerzeniem naszego asortymentu - na początek będą to produkty słone sprzedawane w słoikach, np. marchewki marynowane i tapenada będące składnikami naszych dań. Nieustannie szukamy także ciekawych miejsc, w których możemy otworzyć nowe lokale - mówi Dorota Kaczmarska, dyrektorka ds. zarządzania siecią w Bistro Charlotte.