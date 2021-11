Moevi - nowa marka urządzeń elektronicznych na półkach Biedronki

Od poniedziałku 29 listopada w sklepach sieci dostępne będą słuchawki nauszne BT z ANC (redukcja szumów), gimbal 3-osiowy oraz głośnik BT.



Moevi to kolejna marka Biedronki z rozwiązaniami elektroniki użytkowej w portfolio. To co przemawia za wyborem tych produktów to: bardzo dobra jakość wykonania, wysokie parametry techniczne i estetyczny design oraz cena.