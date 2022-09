Mój Lewiatan: konkursy mają zachęcić do korzystania z naszej aplikacji

Polska Sieć Handlowa Lewiatan wprowadziła wirtualny odpowiednik plastikowej karty lojalnościowej. Cyfrowa wersja karty dostępna jest od 29 sierpnia w aplikacji mobilnej „Mój Lewiatan”.

By zachęcić klientów do zmiany plastikowej karty na cyfrową jej wersję, sieć przygotowuje specjalne programy aktywacyjne. 22 września wystartuje loteria z e-zdrapką. Klienci sieci, którzy zrobią zakupy na kwotę nie mniejszą niż 50 zł, będę mogli wziąć udział w loterii i sprawdzić swoje szczęście w e-zdrapce aktywnej w aplikacji mobilnej.

W e-zdrapkach do wygrania co tydzień są nagrody rzeczowe, takie jak wielofunkcyjny robot kuchenny, robot sprzątający, czy ekspres do kawy. Nagrodą główną w loterii są trzy vouchery na wakacje - każdy o wartości 15 tys. zł. Akcja potrwa do 19 października br.