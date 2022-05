Mokate i Kubara ze strategicznym partnerstwem. Jest zgoda UOKiK

KUBARA to rodzinna firma z Częstochowy, która od lat 90-tych produkuje naturalne produkty śniadaniowe i przekąski. Od 2019 roku firma rozwija również portfolio roślinnych zamienników mięsa Dobra Kaloria, które cieszą się rosnącą popularnością i zaufaniem klientów.



Mokate od lat odnosi sukcesy na rynkach zagranicznych, eksportując swoje produkty do ponad 70 państw na świecie. Potencjał spółki Kubara i bogate doświadczenie Mokate pozwoli skutecznie wesprzeć częstochowską firmę w zagranicznej ekspansji. Wsparcie ze strony Mokate, to również wzmocnienie inwestycyjne dynamicznie rozwijającej się firmy.



Firmy mają ze sobą wiele wspólnego. Obie rozpoczęły swoje działania

w latach 90-tych jako rodzinne przedsiębiorstwa. W obu przypadkach kieruje nimi już drugie pokolenie, które pozostało wierne rodzinnym wartościom i połączyło je z kreatywnością i innowacyjnym podejściem do swoich produktów.

Po transakcji, firma Kubara nadal będzie tworzyła produkty zgodnie z tymi samymi założeniami, którymi kieruje się od 1993 roku – bez sztucznych dodatków, pełne wartości odżywczych, pyszne i naturalne, a w zarządzie spółki pozostaną członkowie rodziny Kubara.

Przychody Mokate przekraczają miliard złotych rocznie, a 70 proc. z nich pochodzi z rynków zagranicznych. W firmie pracuje ponad 1500 osób na całym świecie. Do najbardziej znanych marek Mokate należą: LOYD, NYCoffee, Mokate, Minutka, Marilla, Marizzi, Alpino, Babcia Jagoda.