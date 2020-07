Mondelez przegrał w sądzie spór o kwadratową czekoladę

Kształt nie może podlegać ochronie jako znak towarowy, ale jest dla klientów wskazówką i wyróżnikiem, fot. za wirtualnemedia.pl

Niemiecki Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe wydał wyrok w procesie o prawa do sprzedaży kwadratowej czekolady. Przyznał rację producentowi słodyczy Ritter Sport, który jako jedyny może sprzedawać w Niemczech kwadratową tabliczkę czekolady, przeciwko czemu protestował koncern Mondelēz International, właściciel Milki - informują wirtualnemedia.pl.

Alfred Ritter od 85 lat sprzedaje kwadratowe tabliczki czekolady pod marką Ritter Sport. Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe orzekł, że o ile sam kształt nie może podlegać ochronie jako znak towarowy, to jednak jest on dla klientów ważną wskazówką i wyróżnikiem, sprawiającym, że sięgną po konkretną markę. Sędziowie przychylili się tym samym do argumentacji prawników Alfred Ritter.

Spór o prawo do sprzedaży czekolady w kwadratowej tabliczce niemiecki wymiar sprawiedliwości rozstrzygał przez 10 lat. Wyrok jest prawomocny i ostateczny.

Przeczytaj także: Komisja Europejska przegrywa z koncernem Apple w Sądzie UE

Czytaj więcej na: wirtualnemedia.pl