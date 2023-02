Mondelez: Przekąski coraz częściej zastępują tradycyjne posiłki

Przekąski nadal regularnie uwzględniane są w budżetach domowych - to najnowsze wnioski z Raportu State of Snacking Mondelēz International. producent przekąsek podał, że:

· przekąski coraz częściej zastępują tradycyjne posiłki;

· 70% millenialsów i 69% Gen Z zgadza się ze stwierdzeniem, że przekąski pozytywnie wpływające na środowisko, powinny kosztować więcej;

· 68% osób sprawdza etykiety przekąsek przed ich zakupem;

· 72% konsumentów poddaje opakowania po przekąskach recyklingowi;

Mondelēz: Mimo kryzysu konsumenci nadal kupują przekąski

Mondelēz International ogłosił premierę czwartego raportu State of Snacking. Tegoroczne globalne badanie trendów konsumenckich skupia się przede wszystkim na tym, w jaki sposób obecne wyzwania ekonomiczne wpływają na wybór przekąsek konsumentów na całym świecie. Wyniki są jednoznaczne — u większości respondentów przekąski nadal zajmują ważne miejsce na liście zakupów, pomimo rosnących kosztów i wyzwań ekonomicznych.

Opracowany we współpracy z The Harris Poll raport, czwarty rok z rzędu, bada postawy i zachowania związane z przekąskami wśród tysięcy konsumentów z 12 krajów. Wyniki badań ilustrują rosnącą rolę przekąsek, które coraz częściej zastępują tradycyjne posiłki. Badanie uzupełnione jest autorską analizą Mondelēz International.

- Raport State of Snacking udowadnia, że przekąski nadal są ważnym elementem życia konsumentów — powiedział Marcin Dobrock, Dyrektor Zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie. Przekąski zaspokajają nie tylko głód, ale także są źródłem przyjemnych emocji. Stanowią pretekst do tego, by znaleźć chwilę dla siebie lub cieszyć się wspólnym czasem z bliskimi. Konsumenci sięgają po nie w sposób świadomy coraz częściej czytając etykiety, zwracając uwagę na ich skład, jakość oraz wpływ na środowisko. To dla nas ważny sygnał, że nasze działania w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz wspierania konsumentów w świadomym spożywaniu przekąsek wpisują się w ich potrzeby - dodaje Marcin Dobrock.

Przekąska to chwila przyjemności?

Badanie pokazuje, że konsumenci szukają przekąsek, które zaspokajają różne potrzeby w ich życiu. Zdecydowana większość stwierdza, że regularnie sięga po przekąski, aby się nagrodzić (78%) i dla poczucia komfortu (77%), w tym znaczna większość to millenialsi (85% z obu powodów). Dodatkowo, aż 67% badanych podkreśla, że przy podejmowaniu decyzji zakupowych znaczenie ma rozpoznawalność marki.



Konsumenci starają się jeść uważnie i świadomie. Przed zakupem sprawdzają etykiety na opakowaniach przekąsek (68%), a podczas jedzenia wiele osób zwraca uwagę na wielkość porcji. Świadoma konsumpcja dotyczy również tego, jak ich wybory wpływają na środowisko. Konsumenci zdają sobie sprawę, że zarówno firmy, jak i oni sami odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju branży przekąsek. 70% millenialsów i 69% pokolenia „Z” zgadza się ze stwierdzeniem, że przekąski pozytywnie wpływające na środowisko, powinny kosztować więcej. Dodatkowo 64% jest skłonnych zapłacić więcej za przekąski, które są lepsze dla środowiska, a 65% zapłaciłoby więcej za przekąski ze składnikami, które są pozyskiwane w sposób etyczny.

Dzisiejsi konsumenci są bardziej niż kiedykolwiek świadomi wpływu ich wyborów żywieniowych na ich zdrowie, samopoczucie oraz planetę — powiedział Martin Renaud, Chief Marketing and Sales Officer w Mondelēz International. Wnioski z tego raportu nadal wspierają naszą strategię jako globalnego lidera w branży przekąsek, koncentrującego się na czekoladzie i ciastkach oraz zaangażowanego w przemyślane i zrównoważone rozwiązania – dodał Martin Renaud.

Mondelez Polska zatrudnia ponad 5600 pracowników i jest liderem na rynku czekolady i ciastek markowych w Polsce . Bogata oferta firmy obejmuje marki takie jak: czekolady Milka, Toblerone i Alpen Gold, wafelki Prince Polo, batony 3BIT, ciastka Milka, OREO, belVita, Lubisie, Delicje, San, Łakotki, rogaliki i przekąski 7 Days oraz cukierki i gumy Halls. Mondelez Polska jest częścią rodziny firm Mondelēz International, Inc. Pod nazwą Mondelez funkcjonuje w Polsce od 2013 r.