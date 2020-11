Mondelez startuje z e-sklepem na Allegro

fot. Marcin Dobrock

Mondelez Polska, producent przekąsek startuje z własnym sklepem na Allegro. Od października konsumenci mogą kupować przekąski m.in. Milka, Toblerone, OREO, Delicje, Prince Polo, Lubisie oraz belVita. Docelowo Mondelez Polska rozszerzy ofertę sklepu o kolejne marki oraz produkty, w tym asortyment świąteczny.

Mondelēz International, producent takich marek jak Milka, belVita, Oreo, Delicje, Prince Polo, Toblerone czy Halls, realizuje strategię e-commerce.

„Wejście na Allegro to kolejny krok w realizacji naszej strategii e-commerce. W Polsce sprzedaż online w branży spożywczej stanowi nadal jedynie 1,5% całości biznesu, ale rozwija się dwucyfrowo więc zdajemy sobie sprawę, że jest to kanał przyszłości także w naszej branży” – powiedział Marcin Dobrock, dyrektor zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie.

W pierwszej połowie 2020 r. liczba firm prowadzących sprzedaż na Allegro wzrosła o 14% do 117 tysięcy, a liczba ofert o 21% do 164 milionów (średnio ponad 100 nowych co minutę). Byli to zarówno mali i średni przedsiębiorcy, jak i duże, rozpoznawalne marki.

„Zakupy spożywcze na Allegro stają się bardziej popularne. W pierwszym półroczu odnotowaliśmy wzrost obrotu o prawie 150%, który został wygenerowany przez ponad 1,3 mln kupujących. Obecnie około 66 milionów wszystkich ofert Allegro może być dostarczonych do 2 dni po zakupie, w tym 16 milionów w ciągu 1 dnia. Niedawno uruchomiliśmy też możliwość dostawy w sobotę” - skomentował Damian Zapłata, członek zarządu i Chief Commercial Officer w Allegro.

Oficjalny sklep internetowy Mondelez Polska oferuje ponad 120 różnych produktów marek takich jak Milka, OREO, Delicje, Nussbeisser, Toblerone, Lubisie czy belVita. Dodatkowo firma planuje stopniowe poszerzanie asortymentu o kolejne marki z portfolio słodyczy i przekąsek, w tym także produkty sezonowe - świąteczne.