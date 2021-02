Mondelez: stawianie na marki lokalne jednym z trendów na rynku słodyczy

– Nasz raport State of Snacking pokazuje, że 88% ludzi na świecie podczas pandemii je więcej (46%) lub tyle samo (42%) przekąsek co wcześniej. Co więcej, rola przekąsek w ostatnim roku się zmieniła. Ludzie przebywając w domach, niejednokrotnie traktowali je jako oderwanie myśli od kłopotów z życia zawodowego i prywatnego a także sposób na nawiązanie kontaktu z innymi. Natomiast co cieszy, to fakt, że konsumenci są bardziej uważni, patrzą na jakość przekąsek, kontrolują ilość i wielkość zjadanych porcji – powiedział w rozmowie z nami Marcin Dobrock, dyrektor zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie.

Marcin Dobrock w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl opowiedział m.in. o trendach na rynku słodyczy, które były widoczne w 2020 roku oraz jak mogą one ewoluować w latach kolejnych.

– Nielsen ostatnio pokazał, że zdecydowana większość konsumentów sporo straciła przez pandemię m.in. pod względem finansowym. Te osoby będą poświęcać więcej uwagi produktom, m.in. sprawdzając, czy cena jest adekwatna do jakości. I to będzie ważne przez kolejne lata, bo cena musi iść w parze z jakością oferty – ocenił.

– Kolejnym trendem jest, jak np. Łakotki, które niekoniecznie były priorytetem przed pandemią, a zyskały na popularności. Tego typu marki będą wybierane przez konsumentów w tych czasach, kiedy to grozi nam recesja, a ludzie są niepewni swojej pracy i patrzą dwa razy na to, ile pieniędzy jest w portfelu, zanim się je wyda. Dlatego produkty korzystne cenowo będą popularne – dodał.

