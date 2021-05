Monnari zmniejszyło koszty działalności. Przychody w dół o ponad 20 proc.

Grupa Kapitałowa Monnari wygenerowała w I kwartale 2021 r. obroty na poziomie 42 284 tys. zł, co oznacza spadek o 21,4 proc., wobec I kwartału ub.r.

Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. zakończyła I kwartał 2021 roku stratą na działalności operacyjnej w wysokości 5.341 tys. zł (6.442 tys. zł w I kwartale 2020 r.), a na poziomie wyniku netto – stratą w wysokości 6 274 tys. zł (7 599 tys. zł w I kwartale 2020 r.).

Na tym wyniku zaważył fakt, iż salony w centrach handlowych o pow. powyżej 2000 mkw. mogły pracować tylko przez ok. 8 tygodni omawianego kwartału - czytamy w raporcie spółki.

- Mając na uwadze narastające zapasy oraz przyzwyczajenia klientów do wyprzedaży w I kwartale, spółka stosowała znaczące promocje, co negatywnie wpłynęło na zrealizowaną marżę na sprzedaży towarów, która wyniosła 44,5%. Wobec trudnej zewnętrznej sytuacji spółki Grupy Kapitałowej dążyły do redukcji kosztów funkcjonowania. Dzięki podjętym działaniom Grupa odnotowała spadek kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów sprzedaży o 23,7% w I kwartale b.r., co oznacza iż był to spadek nieco wyższy do spadku przychodów. Pozycja ta zamknęła się sumą 26 319 tys. zł vs. 34511 tys. zł w I kwartale 2020 r. - podaje Monnari.

- Najważniejsze pozycje kosztowe podlegające ograniczeniu to wynagrodzenia, które spadły o 46%%, do 10 222 tys. zł z 14 936 tys. zł oraz koszty najmu w centrach handlowych. Inne podjęte działania, które stabilizowały sytuację Grupy, to aplikowanie i otrzymanie dotacji w wysokości 1 546 tys.zł - czytamy w raporcie.