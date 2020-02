Moreso z ogólnopolską kampanią nowej linii przekąsek Quick Choco

kampania przekąsek Moreso, fot. materiały prasowe

Z początkiem lutego ruszyła ogólnopolska digitalowa kampania promocyjna marki Moreso i nowej linii przekąsek – Quick Choco.

W kampanii przewidziano działania z obszaru influence marketingu, do których zaproszono kilku znanych influencerów lifestylowych oraz kilkudziesięciu micro influencerów. Całość zostanie wzmocniona intensywną kreacją m.in. w social mediach, na portalach tematycznych oraz aplikacjach.

Celem kampanii jest zwiększenie rozpoznawalności Quick Choco, a co za tym idzie wsparcie sprzedaży w miejscach, w których produkt jest obecnie dostępny. Jak podkreśla producent nowa linia przekąsek zyskuje bardzo wiele pozytywnych opinii jednak wciąż konsumenci wiedzą, o niej zbyt mało. Ważnym elementem podjętych działań jest, więc forma przekazu, w której podkreślone zostały trzy najważniejsze atuty Quick Choco – wysoka jakość, oryginalny smak oraz poręczność opakowania.

Na potrzeby kampanii stworzona została strona internetowa, dzięki której każdy może dowiedzieć się więcej, o produkcie a przy okazji sprawdzić w jakim sklepie jest dostępny.

Quick Choco to połączenie polskich pestek dyni oraz belgijskiej czekolady. W ofercie dostępne są dwa smaki – polskie pestki dyni w ciemnej czekoladzie belgijskiej z dodatkiem soli himalajskiej oraz polskie pestki dyni w mlecznej czekoladzie belgijskiej.