MOWI w sprzedaży w 500 sklepach Biedronka

Od ponad 30 lat Mowi jest oficjalnym, certyfikowanym dostawcą ryb dla Pałacu Buckingham. Marka znajduje się w gronie kilkudziesięciu producentów segmentu premium z całego świata, mających przywilej bycia oficjalnym dostawcą rodziny królewskiej.

Łosoś Mowi wpłynie do „Biedronki” w czwartek 18 maja. Do 500 „Biedronek” w największych miastach Polski, trafi Mowi, wędzone na zimno plastry łososia – 100 gramowe „cold smoke’i”. Do soboty, 20 maja klienci sieci będą mieli okazję skorzystać oferty. W ubiegłym roku w ramach „in &out” brand MOWI pojawił się sieci Netto, a na początku tego roku poznali go klienci Lidla. Mowi konsekwentnie buduje rozpoznawalność brandu wśród coraz szerszej rzeszy klientów.

Razem z Kristoferem Hivju, gwiazdą „Gry o Tron” i reklamową twarzą MOWI, marka zachęca, by otworzyć sklepową lodówkę i delektować się smakiem MOWI.

Mowi Brand to marka łososia segmentu premium. Swoją premierę miała w 2019 roku w Polsce. Portfolio Mowi obejmuje łososia świeżego, wędzonego na zimno i gorąco, do pieczenia w piekarniku i kuchence mikrofalowej.

W Polsce, w Duninowie obok Słupska, Mowi posiada największą w Europie fabrykę przetwórstwa ryb i największą na świecie fabrykę sushi.