MOYA: Czytsość na stacjach ważna dla klientów

Na stacjach własnych sieci MOYA wdrożono do użytku środki czystości marki CAF Outdoor Cleaning. Produkty wykorzystujące technologię bioremediacji, przeznaczone są do regularnego stosowania na podjazdach oraz do czyszczenia dystrybutorów i pistoletów.