Możliwa wyższa stawka maksymalna opłaty opakowaniowej?

Poseł Aleksander Miszalski pod koniec listopada wystosował do ministra klimatu interpelację ws. w sprawie ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Poseł pisze: (...) według licznych zapewnień przedstawicieli ministerstwa projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta już wkrótce zostanie przedstawiony Sejmowi RP. W związku z tym, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania". Poseł zapytał m.in.

- Czy ustawa o ROP będzie zawierać określony minimalny poziom udziału w rynku opakowań wielorazowych i narzędzi wspierających ten model dystrybucji, takich jak ekomodulacja?

- Jak ministerstwo ustosunkowuje się do postulatu zwiększenia poziomu recyklingu, tak by był on wyższy niż minimum określone w dyrektywach unijnych?

- Jak ministerstwo ustosunkowuje się do postulatu ustanowienia wyższego poziomu stawek za wprowadzenie opakowań na rynek?





Ministerstwo odpowiada:

Ad. 1. Projekt ustawy wdrażający zmiany do systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) dla opakowań zawiera mechanizm ekomodulacji. W odniesieniu do opakowań wielokrotnego użytku informuję, że przepisy zawierają zachętę do ich stosowania. Wprowadzający produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku posiada ustawowe obowiązki wyłącznie w odniesieniu do pierwszego wprowadzenia produktu w tym opakowaniu. Każde kolejne wprowadzenie produktu w danym opakowaniu wielokrotnego użytku nie powoduje m.in. zaliczania jego masy do podstawy obliczeń wymaganych poziomów recyklingu oraz, po wprowadzeniu nowych przepisów, nie będzie wiązało się z koniecznością wnoszenia planowanej opłaty opakowaniowej. W odniesieniu do wprowadzenia poziomu udziału opakowań wielokrotnego użytku informuję, że obecnie nie jest to planowane.

Ad. 2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie planuje zwiększenia poziomów recyklingu ponad te wskazane dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Ad. 3. Analizowana jest możliwość ustanowienia wyższej stawki maksymalnej opłaty opakowaniowej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UC81) (ROP). Część podmiotów biorących udział w konsultacjach publicznych zgłosiły w tym zakresie wiele uwag wskazujących, że maksymalna stawka w wysokości 2 zł/kg może być zbyt niska.

Jacek Ozdoba, sekretarz stanu, który odpowiadał na pytania zaznaczył również, że w nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, uwzględniającym część uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień, zaproponowany zostanie nowy mechanizm podziału środków finansowych pochodzących z opłaty opakowaniowej na poszczególne gminy i związki międzygminne, który w większym stopniu premiować będzie gminy prowadzące efektywne zagospodarowanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.