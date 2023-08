Można dalej korzystać z ulgi Małego ZUS Plus

- Kontynuujemy działania osłonowe dla polskiej gospodarki. Kluczowe jest wsparcie najmniejszych przedsiębiorców, którzy stanowią jej trzon. Liczę, że przedłużenie o rok Małego ZUS-u Plus pomoże im prowadzić biznes, ale także rozwinąć biznesowe skrzydła - zaznacza minister Waldemar Buda.

Mały ZUS Plus. Co to za ulga?

To ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców, która obowiązuje od 2020 r. Obecnie z MZ+ mogą skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in.: roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tys. zł, w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Dodatkowy Mały ZUS Plus

To rozwiązanie dobrowolne i jednorazowe skierowane do najmniejszych przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z MZ+ i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł.

Z rozwiązania skorzystają też przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. zakończyli korzystanie z MZ+ ponieważ minęło już 36 miesięcy, (3 lat), np. w styczniu tego roku. Jeżeli spełniają warunki ustawowe, powinni zgłosić się do ZUS do 31 grudnia 2023 r., a już od kolejnego miesiąca ponownie będą mogli opłacać niższe składki.

Przedsiębiorcy, którzy zakończyli opłacanie niższych składek w 2022 r., nie będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania.

Zasady skorzystania z dodatkowego MZ+

- Abyś mógł skorzystać z dodatkowej ulgi twoja podstawa wymiaru składek na MZ+ nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Co ważne, nie musisz obecnie dopełniać dodatkowych formalności. Natomiast w kolejnych latach korzystania z ulgi będziesz musiał zweryfikować, czy nadal spełniasz warunki przewidziane w przepisach (przede wszystkim wysokość przychodu za rok ubiegły) i ustalić dochód z roku poprzedniego, aby obliczyć podstawę wymiaru składek - wyjaśnia MInisterstwo Rozwoju i Technologii.

Według danych z grudnia ubiegłego roku, z „MZ+” korzystało 235,7 tys. osób.

Przypomnijmy, że w lutem Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, w liście do premiera Mateusza Morawickiego apelował o pilną nowelizację ustawy Mały ZUS plus. Jego zdaniem prawo do tej ulgi nie powinno się ograniczać jedynie do 36 miesięcy.