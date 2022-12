Mrożenie pieczywa coraz popularniejsze. Czy to symbol ubożenia społeczeństwa?

Polacy coraz częściej mrożą pieczywo, żeby nie go wyrzucać, a przy tym zaoszczędzić. Ten trend narasta.

Mrożenie chleba a ubożenie społeczeństwa

Sytuacja ekonomiczna w naszym kraju cały czas niekorzystnie zmienia się, głównie z powodu rosnącej inflacji, cen i spadającej siły nabywczej Polaków. Coraz częściej w internecie i TV mówi się o marnowaniu żywności, gdzie pieczywo jest najczęściej wyrzucanym przez Polaków produktem spożywczym.

- Oznacza to, że pieczywo jest zbyt tanie, bo niska cena ma wpływ na to, że ludzie tego produktu kupują więcej niż potrzebują, nie szanują go, a na koniec bez wyrzutów sumienia wyrzucają do kosza. Przyjmuje się, że w Polsce ok 25% kupionego pieczywa marnuje się i ląduje w śmieciach - mówi nam Andrzej Piętka.

Od początku świata najzdrowsze metody przechowywania żywności przez ludzi to mrożenie i suszenie. Zatem jego mrożenie jest procesem bezpiecznym i naturalnym.

Seniorzy mrożą pieczywo. Dlaczego?

- Po wypieku pieczywo wysycha (zachodzi stały proces czerstwienia), a jego zamrożenie ten proces zatrzymuje. W Polsce coraz więcej osób dorosłych i seniorów, które lubią bezpieczeństwo coraz częściej kupuje pieczywo z przeznaczeniem jego części na domowe mrożenie. Dlaczego to robią? Głównie robią to z dwóch powodów. Potrzebują posiadać mały zapas chleba na tzw. „czarną godzinę” lub nie chcą wyrzucać pieczywa do kosza – i w ten sposób ograniczają straty – np. ze względów religijnych lub przekonań proekologicznych. Wzrost tego zjawiska, mrożenia domowego pieczywa, oznacza stopniowe ubożenie dużej części społeczeństwa - wyjaśnia nasz rozmówca.

Jak mrozić prawidłowo pieczywo w domu, aby było dobre do jedzenia po kilku tygodniach?

- Najlepiej po kupieniu chleba lub bułek w sklepie i po przyjściu do domu, podzielić bochenek na porcje (kromki) lub w całości wsadzić do woreczków foliowych lub plastikowych pojemniczków przystosowanych do zamrożenia, potem szczelnie zamknąć i wsadzić do zamrażarki z ustawiona temperaturą -18 stopni C. Zasady przechowywania są bardzo proste. Pieczywo w zamrażarce przechowujemy do 1 miesiąca jeżeli zawiera przyprawy, nasiona lub dodatki takie jak siemię lniane. Jeżeli jest to pieczywo pszenne, pszenno-żytnie, żytnie, razowe lub graham to nie powinno przekraczać się okresu przechowywania dłuższego niż 2-3 miesięce. Jeżeli chleb ma być po tym czasie smaczny należy zamrażać go, gdy jest świeży - wyjaśnia nam ekspert branży.

Odmrażanie chleba

W jaki sposób powinniśmy przygotować do spożycia pieczywo wyjęte z zamrażarki?

- W zasadzie najlepiej to robić na 2 sposoby. Pierwszy sposób to wyjęcie z zamrażarki i jego rozmrażanie w temperaturze pokojowej przez 1-2 godziny przed planowanym posiłkiem. Drugi sposób to wyjęcie z zamrażarki i wykorzystanie tostera lub opiekacza do podgrzania potrzebnych nam do jedzenia kromek i bułek - mówi Andrzej Piętka.

Mrożenie chleba a indeks glikemiczny

A na koniec ciekawostka i poważny atut dotyczący mrożenia domowego pieczywa.

- Kupując dowolny chleb i potem mrożąc go domowym sposobem osiągamy poprawę wartości dietetycznej tego pieczywa. Proces mrożenia ma wpływ na obniżenie jego wartości IG – Indeksu Glikemiczngo w porównaniu do świeżego produktu po zakupie w sklepie. Mało kto o tym wie - dodaje nasz rozmówca.