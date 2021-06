Mrożonki notują wzrosty

Rynek żywności mrożonej od lat notuje stabilne wzrosty; fot. materiały prasowe

Mrożona żywność na dobre zagościła na stołach Polaków i zyskuje kolejnych zwolenników. Od momentu wprowadzenia pierwszych obostrzeń do maja ub.r. jej sprzedaż wzrosła o 15 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Świetny czas dla mrożonek

Rynek żywności mrożonej od lat notuje stabilne wzrosty. Według raportu Gemius, Polacy rocznie kupują 92 mln kg produktów tego typu, wydając na nie około 770 mln zł. Mrożone warzywa i owoce są obecne w menu prawie 70 proc. gospodarstw domowych. Pozytywnego trendu nie przerwała pandemia: w czasie lockdownu (okres od początku obostrzeń do połowy maja ubiegłego roku) odnotowano wzrost sprzedaży mrożonych produktów tj. owoce, warzywa, ale również gotowe dania, ryby, mięso, na poziomie 15 proc. w stosunku do analogicznego sprzed roku. Na wysokim poziomie stoi nie tylko zapotrzebowanie na produkty o dłuższym terminie przydatności, ale także ich produkcja. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez GUS, w 2020 roku wyprodukowano nad Wisłą 511 tys. ton warzyw mrożonych, co stanowiło 97,9 proc. produkcji z tego samego okresu roku 2019 oraz 329 tys. ton mrożonych owoców (włączając orzechy) – czyli 91,8 proc. poziomu produkcji w tej kategorii w roku 2019.

Polacy zauważają zalety mrożonek

Wzrosty w kategorii żywności mrożonej wyraźnie wskazują na to, że Polacy coraz chętniej wybierają ją do przygotowania codziennych posiłków oraz dostrzegają jej zalety. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat aż 46,3 proc. respondentów stwierdziło, że decyduje się na tego typu produkty, ponieważ mrożenie stanowi naturalną metodę konserwacji żywności. Coraz więcej konsumentów, zwłaszcza w czasie pandemii, zmieniło swoje nawyki żywieniowe i zaczęło zwracać uwagę na to, aby jedzenie było nie tylko smaczne, ale także pełnowartościowe i zdrowe. We wspomnianym badaniu Biostatu 41,3 proc. respondentów wskazało, że doceniają mrożonki za to, że zachowują wartości odżywcze i walory smakowe przez długi czas. W odróżnieniu do świeżych owoców i warzyw, te w zamrożonej formie można bezpiecznie przechowywać od 3 do nawet 12 miesięcy. Kolejnym najpopularniejszym powodem, dla którego Polacy cenią mrożonki jest możliwość uniknięcia wyrzucania przeterminowanej żywności.