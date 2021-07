Mrozu ambasadorem kampanii Jim Beam Always Welcome

Nowa kampania Jim Beam, fot. materiały prasowe

Łukasz Mróz, artysta znany jako MROZU, został polskim ambasadorem Jim Beam, w ramach największej w historii kampanii wizerunkowej tej marki, prowadzonej pod hasłem Jim Beam Always Welcome.

Warszawa, 23 lipca 2021 r.

W jej globalnej odsłonie biorą udział gwiazdy muzyki światowego formatu, jak Jack Garrett, Fontaines DC, Jose Gonzalez oraz Wolf Alice. Kampania promocyjna, wykorzystująca materiał wideo, połączona jest z wydarzeniami letnimi, w tym koncertami gwiazd, aktywnościami w punktach sprzedaży i lokalach oraz działaniami PR.

- Naszym głównym atutem jest doskonała whisky, która jest produkowana w tej samej rodzinie od 225 lat z bezkompromisowym przywiązaniem do jakości i tradycji. Nasz bourbon dojrzewa dwukrotnie dłużej niż wymaga tego amerykańskie prawo, co czyni go wyjątkowym, a jego smak sprawia, że delektują się nim ludzie na całym świecie. Również w Polsce Jim Beam jest doskonale znany i jest jedną z najlepiej sprzedających się whisky. Polska jest też jednym z pięciu najważniejszych rynków w Europie dla Jim Beam – komentuje Marta Krybus, Senior Brand Manager dystrybutora Jim Beam w Polsce – Stock Polska.

- Poprzez naszą kampanię chcemy sprawić, by Jim Beam stał się jeszcze bliższy naszym konsumentom. Chcemy opowiedzieć im o wartościach i emocjach, które leżą u podstaw marki, wprowadzić ich w świat swobody, beztroski i fajnej codzienności. Jim Beam to przecież nie poważne degustacje, ale spotkania z przyjaciółmi, także te całkowicie bez okazji, które sprawiają, że nawet zwykła rzeczywistość staje się niezwykła. Poprzez myśl przewodnią naszej kampanii „Always Welcome” chcemy zaakcentować, że niezależnie od miejsca i towarzystwa z Jim Beam każdy może poczuć się jak u siebie - jest mile widziany i zostaje gościnnie przyjęty, nawet jeśli kompletnie się tego nie spodziewa – mówi Agnieszka Wojtysiak, Senior Brand Manager Poland & Baltics w Beam Suntory.

Polska odsłona kampanii Jim Beam Always Welcome prowadzona będzie w różnych kanałach do końca grudnia 2021 i ma dotrzeć do 9 mln dorosłych konsumentów. Wszelkie aktywności i komunikaty na krajowym rynku „spinać” będzie postać Mroza. Artysta jest obecny w spotach reklamowych, które będą emitowane w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram), będzie także wspierał aktywności w punktach on trade i off trade. Oprócz tego muzyk da latem 10 koncertów w ramach Welcome Sesion - eventów organizowanych przy strefach letnich Jim Beam AirStream w miejscowościach turystycznych i największych polskich miastach. Goście 200 wybranych lokali HoReCa będą mogli skorzystać z oferty Welcome Hours, w ramach której serwowany będzie Jim Beam Highball w różnych wersjach.