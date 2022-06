Mrozu i Jan-Rapowanie w kampanii Jim Beam Always Welcome

Kampania Always Welcome i towarzyszący jej projekt muzyczny Welcome Sessions mają w tym roku swoją drugą edycję – w 2021 r. w wersji globalnej uświetniła ją współpraca z artystami takimi jak Jack Garrett, Fontaines DC, Jose Gonzalez czy Wolf Alice. Tegoroczną odsłonę Always Welcome na świecie prowadzi Muse z charyzmatycznym frontmanem, Mattem Bellamy. Polska, jako jeden z nielicznych krajów w globalnej sieci Jim Beam, ma swoją własną edycję akcji, z lokalnymi muzykami. Jej ambasadorem jest Mrozu, który w ramach trasy Welcome Sessions już rok temu w Gdańsku dał nietypowy, pierwszy w Polsce koncert na płynącej po Motławie barce. W tym roku, zgodnie z mottem „Always Welcome” do akcji dołączył nowy artysta – świecąca coraz jaśniej gwiazda polskiej sceny hip-hopowej, Jan-Rapowanie. Stworzą razem piosenkę, której premiera zaplanowana jest na lipiec. Towarzyszyć jej będzie teledysk z udziałem obu artystów, a także, co ciekawe, fanów. Równocześnie z kampanią muzyczną startuje nabór osób chętnych do wystąpienia w wideo. Zgłoszenia są przyjmowane na stronie https://welcomesessions.pl/.

Leitmotivem powstającego właśnie utworu jest emocjonalna wartość, jaką niesie za sobą bycie częścią społeczności.

W ramach artystycznej kolaboracji Mrozu i Jan-Rapowanie wystąpią także razem na scenie, by na żywo zaprezentować stworzony wspólnie utwór. Mrozu podczas cyklu koncertów Welcome Sessions, który w tym roku obejmie Łódź, Wrocław i Gdańsk zaprasza do gościnnego występu Jana-Rapowanie. Występy odbędą się odbędą się w lipcu i sierpniu w ramach specjalnej edycji Welcome Sesions x Letnie Brzmienia.

Najnowsza odsłona kampanii Jim Beam Always Welcome będzie realizowana w różnych kanałach do końca roku. Oprócz aktywności związanych z występami Mrozu i Jana-Rapowanie kampania obejmie działania w social mediach oraz w punktach on-trade i off-trade. W kampanii będą też pojawiały się spoty przygotowane w ramach globalnej akcji Jim Beam Always Welcome, w tym seria dokumentalna z artystami zespołu Muse. Premiery odcinków serii globalnej oraz inne materiały wideo będą prezentowane na kanale Always Welcome na YouTube.