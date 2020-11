MSC: 65 proc. Polaków zmienia nawyki dotyczące jedzenia ryb pod dyktando ochrony oceanów

40% polskich konsumentów ryb i owoców morza obawia się, że do 2040 roku ich ulubiona ryba na zawsze zniknie z naszego menu. Jednocześnie konsumenci gotowi są do zmiany swoich nawyków, aby działać na rzecz ochrony mórz i oceanów - wynika z badania GlobeScan na zlecenie MSC.

W ciągu ostatniego roku co piąty Polak (22%) zdecydował się na zmianę marki lub produktu na takie, które są bardziej przyjazne ochronie oceanów i stad ryb. Tyle samo osób zaczęło wybierać inne niż dotychczas gatunki ryb oraz zmieniło miejsce, w którym kupuje się ryby lub owoce morza np. inny supermarket lub sklep rybny.

W sumie aż 65% polskich konsumentów deklaruje, że kierując się dobrem środowiska morskiego w minionym roku wprowadziło zmiany w sposobie wybierania ryb i owoców morza, a 88% chce to zrobić w najbliższej przyszłości.



Zapytani o to jaki rodzaj produktów rybnych kupują, konsumenci najczęściej wskazują na ryby w puszkach (70%), mrożone (62%) oraz świeże ryby na stoisku rybnym (59%). Na kolejnych pozycjach uplasowały się paluszki rybne, ryby przyrządzone, gotowe do spożycia oraz świeże ryby w opakowaniach jednostkowych.

Głównymi czynnikami motywującymi do zakupu ryb i owoców morza pozostają jakość oraz to, czy produkt jest dobry dla zdrowia. Jednak w stosunku do 2018 r. coraz większe znaczenie zyskują czynniki skoncentrowane na zrównoważonym rozwoju. W 2020 r. roku konsumenci o wiele chętnie niż 2 lata wcześniej wskazywali, że przy wyborze kierują się tym, czy produkt pozyskiwany jest w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska oraz czy jest on objęty certyfikacją przez niezależną stronę trzecią. Spadek w rankingu odnotowały z kolei takie czynniki motywacyjne jak cena, przyzwyczajenia dotyczące gatunku czy preferowana marka.

4 na 10 konsumentów kupuje certyfikowane ryby i owoce morza (często lub okazjonalnie). Badania przeprowadzone przez GlobeScan pokazują także postawy konsumentów dotyczące pochodzenia ryb i owoców morza ze zrównoważonych połowów:

• 68% polskich konsumentów ryb i owoców morza uważa, że aby chronić oceany, musimy jeść ryby i owoce morza pochodzące wyłącznie ze zrównoważonych połowów.

• 81% sądzi, że deklaracje producentów i supermarketów dotyczące zrównoważonego rozwoju i środowiska powinny być potwierdzone przez niezależne organizacje.

• Dla blisko 2/3 konsumentów (66%) ekocertyfikat na produktach rybnych zwiększa zaufanie do marki.

• 60% polskich konsumentów deklaruje, że są gotowi zapłacić więcej za produkty pochodzące ze zrównoważonych certyfikowanych połowów.



Niebieski certyfikat MSC na produkcie oznacza, że ryby i owoce morza pochodzą z odpowiedzialnych i dobrze zarządzanych połowów, spełniających najbardziej rygorystyczne światowe normy środowiskowe. Zrównoważone połowy w mniejszym stopniu wpływają̨ na ekosystem morski i nie zaburzają̨ jego równowagi, pozostawiając więcej ryb oraz nie zagrażając innym zwierzętom morskim.