Multikino wznawia działalność, do kampanii zaangażowano lekarza

28 maja w kinach sieci Multikino odbędą się pierwsze seanse filmowe; fot. materiały prasowe

W piątek 28 maja w kinach sieci Multikino odbędą się pierwsze seanse filmowe. Wraz z projekcjami rozpocznie się kampania edukacyjna dotycząca „Bezpiecznego powrotu do Multikina”, w którą zaangażował się lek. Łukasz Durajski.

28 maja br. ponownie zostaną otwarte wszystkie kina sieci Multikino. Według Raportu Multikina, z października 2020 r., nt. odbioru reżimu sanitarnego 91% badanych podczas seansu w kinie czuło się na tyle bezpiecznie, że planowało kolejną wizytę. Wśród czynnika, który ma największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa 70% osób wskazało limit miejsc na sali kinowej, który pozwala na zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy widzami.

- Wznawiamy działalność po dłuższej przerwie i realizując na otwarcie kin kampanię edukacyjnej chcemy w oparciu o analizy i badania prowadzone na całym świecie pokazać, że kino jest miejscem bezpieczniejszym niż inne zamknięte obiekty, w których spędzamy wolny czas. Przy czym wskazywane są trzy kluczowe czynniki przemawiające za bezpieczeństwem kin – bardzo dobra wentylacja, brak rozmów i maseczki. – wyjaśnia Sebastian Wojna, Kierownik Działu Marketingu Multikino S.A.

Ekspertem kampanii „Bezpieczny powrót do Multikina” został lek. Łukasz Durajski - członek American Academy of Pediatrics (AAP) oraz Krajowego Komitetu Weryfikacyjnego ds. Eliminacji Odry i Różyczki. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Ponadto lek. Durajski jest autorem książki „Co na to lekarz? Mity przenoszone drogą szeptaną”, prowadzi blog www.doktorekradzi.pl oraz kanał na YouTube o tej samej nazwie. Na co dzień udziela się w mediach społecznościowych i edukuje swoich followersów. W ostatnich miesiącach angażuje się w tłumaczenie zagadnień dotyczących COVID-19.

Wiemy, że w związku z pandemią przebywanie w zadaszonych przestrzeniach rodzi wiele pytań. Cieszymy się, że w nasze działania zaangażował się lekarz, który od lat walczy z fake newsami wśród swoich pacjentów i followersów w social mediach, a teraz pokaże kinomanom jak wygląda scenariusz bezpiecznego powrotu do Multikina i pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości bazując na światowych badaniach. – dodaje Wojna.

Na filmie Multikina widać, jak lek. Łukasz Durajski przeprowadza widzów przez całą wizytę w kinie – od wejścia, przez zakup biletów po zajęcie miejsca na sali kinowej. Przypomina o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk, a także rekomenduje płatność zbliżeniową przy zakupie biletów lub nabycie ich przez mobilną aplikację. Spot pokazuje również, że we foyer kin sieci Multikino widzowie znajdą stacje do dezynfekcji rąk, a obsługa multipleksów jest wyposażona w maseczki. Ponadto Multikino posiada specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu między klientami w kolejkach do kas oraz materiały informacyjne przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny.