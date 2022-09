Muszkieterowie z platformą komunikacji dla nowych franczyzobiorców

Przedstawiciele Grupy wskażą, jakie zmiany wprowadzili w procesie rekrutacji, aby stał się bardziej transparentny i dostosowany do oczekiwań kandydatów.

Przez ostatnie lata franczyza Grupy Muszkieterów nie cieszyła się szczególną popularnością. Przez media przetoczyła się też fala programów pokazująca franczyzę Grupy w negatywnym kontekście. Padają wzajemne oskarżenia pomiędzy byłymi franczyzobiorcami a Grupą dotyczące kwestii finansowych.

W 2021 roku do grona przedsiębiorców zrzeszonych w Grupie Muszkieterów dołączyło 16 osób. Póki co nie przełożyło się to na liczbę prowadzonych sklepów.

Sieć Intermarche straciła od początku roku kilka sklepów, m.in. w Słupsku w CH Jantar a także w Zielonej Górze, gdzie franczyzobiorca prowadził pięć sklepów. Jednak jeden zlikwidował a do reszty, jak informuje Grupa Muszkieterów, stracił prawo używania logo. W ten sposób sieć skurczyła się ze 198 do 192 placówek. Jeszcze w 2015 roku Grupa widziała potencjał na 500 sklepów Intermarche w Polsce i to do 2020 roku.

Jednocześnie centrala pokazuje dobre wyniki. Po pierwszych trzech miesiącach br. obroty Grupy Muszkieterów wyniosły ponad 2 mld zł. To wzrost o ponad 210 mln zł i o 12 proc. rdr. Obroty sieci Intermarché, nie licząc stacji paliw, kształtowały się na poziomie ponad miliarda zł, ze wzrostem o ponad 8 proc. „like-for-like”,