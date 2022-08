Na 50-lecie Kasztelana powstał ekologiczny mural

Kasztelan jest marką regionalną, wywodzącą się z Sierpca i warzoną w Browarze Kasztelan. Dlatego z okazji doniosłej rocznicy 700-lecia istnienia miasta powstał pomysł, by podkreślić jego piwny rodowód.

Mural o wymiarach ok. 13x23m został stworzony na ścianie budynku przy ul. Świętokrzyskiej 11, niemalże w sercu miasta Sierpc.

EKOmural “Świętujemy 700-lat Sierpca” ma moc 160 drzew. Wynika to z tego, że aż 160 mkw. pomalowano ekologiczną farbą KNOxOUT, która zwiera technologię CrystalACTIV. Ściana dosłownie zamieniła się w oczyszczacz powietrza zasilany słońcem. Dziennie filtruje 480 000 m3 powietrza i redukuje ok. 70 g tlenków azotu (do 0,44 z 1 mkw.). Takie ściany będą domeną miast przyszłości. Mural będzie można oglądać do końca 2022 roku.