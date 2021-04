Na alkohol w 2020 roku Polacy wydali 39,2 mld zł

fot. pixabay, piwo

W 2020 r. Polacy zapłacili za zakupy alkoholowe 39,2 mld złotych. To wzrost w stosunku do 2019 r., a jednak nie kupiliśmy większej liczby butelek. W 2020 roku akcyza na alkohol wzrosła o 10%, a do tego doszedł podatek cukrowy oraz podatek od sprzedaży detalicznej, który objął sieci handlowe o przychodach min. 17 mln zł rocznie. Wg analizy Hiper-Com Poland oraz UCE RESEARCH podczas pandemii alkohol zdrożał średnio o 39,5%.

Wolumen sprzedaży piwa, ustalany poprzez porównanie sprzedaży w litrach z innymi kategoriami alkoholi, wyniósł o 87%. Trzeba jednak zauważyć, że w 2020 roku sprzedaż złotego trunku spadła o 1,6% czyli 52 mln litrów w porównaniu do 2019 roku. To z kolei wpłynęło na spadek wartości sprzedaży alkoholi ogółem o 1%, ponieważ inne alkohole odnotowały stałą sprzedaż lub jej delikatny wzrost. Obostrzenia zaszkodziły natomiast tzw. piwom rzemieślniczym. To efekt zamknięcia restauracji i hoteli, a właśnie w lokalach piwa kraftowe cieszyły się dużą popularnością. W efekcie pandemia przyniosła spore straty wielu mniejszym producentom piwa.



Drugie miejsce w koszyku Polaka zajmuje wódka, która stanowiła 7% sprzedanych alkoholi. Przełożyło się to jednak aż na 34% wartości sprzedaży. Wzrost spożycia wódki był jednak nieznaczny. W 2020 r. roku kupiliśmy tylko o 0,2% więcej wódki niż w 2019, była ona jednak droższa. Na wysokość konsumpcji nie wpłynęła popularność tzw. „małpek”. Na rynku wódki standardowe pojemności butelek, czyli 0,5 l. oraz 0,7 l. odpowiadają za niemal dwie trzecie wolumenu tej grupy alkoholi.



Trzecie miejsce pod względem wolumenu zajmuje wino. Wolumen jest dwa razy większy niż w roku 2019 (+8%). Na wzrost wartości tej kategorii wpłynęły także droższe segmenty wina, takie jak wina musujące, prosecco, szampany (te prawdziwe!), asti czy cava. Kupiliśmy ich w 2020 roku ok. 26 mln litrów.



Wciąż popularna jest whisky, która w 2020 roku zanotowała wzrost wolumenu o 15%. Polacy są coraz zamożniejszym narodem, a częste podróże przyczyniają się do poznawania nowych smaków i rozwijania gustu. Whisky często kupujemy w dyskontach, gdzie coraz częściej pojawia się w przystępnych cenach. Szukamy więc „małego luksusu”, ale pod warunkiem, że będzie dostępny w promocyjnej cenie. W pozostałe alkohole wolimy zaopatrywać się w sklepach mało i średnioformatowych. Z wyliczeń NilsenIQ wynika, że udział tych czterech podstawowych kategorii w koszyku wynosi aż 98% całości - 87% piwo, 7 % wódka, 3% wino i 1% whisky.



Na pozostałe 2% składa się aż 11 kategorii pozostałych alkoholi, czyli m.in. rum, gin oraz tequila. Już od kilku lat notują one ogromny wzrost. W 2020 roku spożycie tych trzech rodzajów trunków poszybowało w górę odpowiednio o 30% - rum, o 26% - gin i o 20% - tequila. Ogromny spadek (-21%) zanotował cydr – do niedawna nadzieja eksportowa polskich producentów. Poza tym spadła też sprzedaż gotowych drinków. Jeszcze w styczniu 2020 r. ten typ alkoholi notował 20% wzrost.