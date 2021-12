Na Black Friday drożały zabawki, ale taniały...rowery

Rok temu branża beauty była jedną z kategorii, w których dochodziło do największych przecen. W tym roku wzrosty cen dotyczyły 32% monitorowanych produktów a spadki tylko 9%. Wiele artykułów do pielęgnacji faktycznie staniało, ale głównie w stosunku do cen, które zostały podwyższone tuż przed Czarnym Piątkiem.

Przykładowo 22 listopada żel pielęgnujący Nivea Diamond Argan Oil Care Shower kosztował 14,99 zł. Następnie cena tego samego artykułu w okresie 23-25 listopada wzrosła do 27,99, by w Black Friday wrócić do poziomu sprzed podwyżki, zaliczając pozornie spektakularny spadek o 46%. Podobnie było w przypadku kremu przeciwzmarszczkowego Nivea Q10 Power. Cena została podniesiona w okresie 23-25 listopada o blisko 31%, aby w Black Friday spaść do pierwotnego poziomu.

Tymczasem tusz do rzęs Collosal Glam Black, który w Black Friday można było kupić o 38% taniej. Przykładami wyjątkowych okazji był także korektor Bobby Brown (obniżka o 54%) oraz podkład Estee Lauder (-25%).

W kategorii AGD spadek cen dotyczył aż 43% produktów. Za przykład niech posłuży Blender Blender kielichowy Russell Hobbs (Retro Red 25190-56), który podczas Czarnego Piątku kosztował 299 zł, a jeszcze cztery dni wcześniej trzeba było za niego zapłacić 20% więcej.

Inny przykład obniżki to Saturator SODASTREAM Duo Biały z dwiema butelkami, który z 599 złotych został przeceniony na 499 zł.

Pojawiały się również produkty, których ceny się nie zmieniły. Co więcej, cena blisko 11% artykułów wzrosła. W niektórych przypadkach najbardziej korzystne oferty przypadały na okres tuż przed Czarnym Piątkiem.

W przypadku RTV 37% produktów doczekało się rozmaitych promocji, wzrost cen dotyczył zaś 12% artykułów z tej kategorii.

Laptop Dell Vostro 5401 doczekał się obniżki o 33%, pozwalając na oszczędność rzędu 1300 złotych. Cena Lenovo Legion 7 spadła o 21 proc. Telewizor Sony Bravia (KD-75XE9005) wspierający technologię 4K w Czarny Piątek był tańszy o 39%.

Black Friday był za to okazją do zakupu roweru. Spadek cen zauważyliśmy w 60% badanych produktów, a podwyżki dotyczyły jedynie 1,5% badanych artykułów. Na rynku pojawiło się wiele promocyjnych ofert, a niektóre obniżki oscylowały w okolicach 20%.