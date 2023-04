Na GPW możliwy handel akcjami spółek Inditex i Jeronimo Martins

Na wniosek Wprowadzającego Animatora Rynku (WAR) – Santander Biura Maklerskiego – 18 kwietnia 2023 r. na GlobalConnect zadebiutują dwie spółki. Będą to akcje portugalskiego Jeronimo Martins, właściciela m.in. sieci handlowej Biedronka oraz hiszpańskiego holdingu odzieżowego Inditex, do którego należą znane marki, takie jak: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home. Akcje wprowadzanych spółek wchodzą w skład indeksu giełdowego: STOXX Europe 600 Index (SXXP).

Obecnie, w pilotażowej fazie GlobalConnect w obrocie dostępne są akcje pięciu spółek niemieckich: Allianz, BMW, Mercedes Benz, Siemens i Volkswagen. Planowane jest dalsze, sukcesywne rozbudowywanie oferty. W późniejszym okresie planowane jest także poszerzenie oferty o dostępność akcji wybranych spółek amerykańskich. Zakres i tempo poszerzania oferty GlobalConnect jest uzależnione od zainteresowania inwestorów oraz od gotowości WAR.

Czym jest GlobalConnect

GlobalConnect to nowy rynek GPW, który ruszył w listopadzie 2022 r. Na tym rynku notowane są akcje wprowadzane do obrotu przez Wprowadzającego Animatora Rynku (WAR) bez zgody emitenta. Dzięki nowemu rynkowi inwestorzy mogą kupować i sprzedawać na GPW akcje największych i najbardziej znanych spółek zagranicznych. Na ten moment jedynym WAR, który wprowadza akcje spółek zagranicznych do obrotu na GlobalConnect, jest Santander Biuro Maklerskie.

Nowy rynek funkcjonuje w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) GPW. Notowania odbywają się w trakcie sesji giełdowej na GPW – od poniedziałku do piątku w godzinach 09:05-17:05. Akcje zagranicznych spółek są kwotowane w polskich złotych. Wybór spółek wprowadzanych do obrotu na GlobalConnect leży w gestii WAR. WAR odpowiada także za zapewnienie płynności na wprowadzanych walorach.

Inwestorzy mogą składać zlecenia poprzez istniejący lub nowy rachunek w krajowych biurach maklerskich, które są podłączone do GlobalConnect. Opłaty pobierane od członków giełdy, działających na tym rynku są identyczne jak opłaty pobierane na Głównym Rynku GPW. Posiadaczom akcji notowanych na GlobalConnect będą przysługiwały pożytki w postaci np. dywidend.

Akcje Jeronimo Martins i Inditeksu na GPW

Jeronimo Martins to portugalska spółka kontrolowana przez rodzinę Soares dos Santos, która prowadzi w Polsce sieć sklepów Biedronka i drogerii Hebe, sieć hurtowni cash&carry Recheio i markety Pingo Doce w Portugalii oraz markety Ara w Kolumbii. W 2022 r. z ponad 25 mld euro przychodów blisko 70 proc. pochodziło z Polski. W minionym roku Biedronka otworzyła 157 nowych sklepów (145 netto), więcej niż zakładano. Cały rok zamknęła liczbą 3395 placówek.

Hiszpański Inditex to z jedna z największych na świecie firm odzieżowych. Inditex odnotował18% wzrost w roku 2022, osiągając sprzedaż na poziomie 32,6 mld euro. Pomimo wzrostu cen o ponad 5% popyt, w szczególności na ofertę flagowej marki Zara, pozostał bardzo silny.