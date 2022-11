Na GPW rusza GlobalConnect. Polacy mogą kupować akcje zagranicznych spółek

Akcje będą notowane w polskiej złotówce i będą to dokładnie te same akcje, które są notowane na rynkach zagranicznych. Innymi słowy inwestorzy, którzy nabędą akcje zagraniczne na polskim parkiecie będą posiadali te same prawa (np. odnośnie dywidendy, albo udziału w walnym zgromadzeniu) gdyby akcje tych samych spółek kupili na zagranicznych parkietach.

GlobalConnect to dobra perspektywa dla inwestorów

- To bardzo dobra inicjatywa, która może ułatwić szczególnie polskim inwestorom inwestowanie na całym świecie, co automatycznie przełoży się na dywersyfikacje ich portfeli. Z punktu widzenia polskich inwestorów inwestowanie globalne było szczególnie istotne w ostatniej dekadzie, kiedy stopy zwrotu z akcji globalnych, czy też amerykańskich okazały się sporo wyższe od polskich akcji. Polskie akcje wypadły też gorzej na tle rynków Emerging Markets – do których ciągle jesteśmy zaliczani (jesteśmy w tym samym „koszyku” co inne kraje Emerging Markets, zatem istotne jest także porównanie stóp zwrotu polskich indeksów akcyjnych np. do indeksu MSCI Emerging Markets) - komentuje Jarosław Jamka, Chief Investment Officer WealthSeed.

- Polacy powinni nie tylko dywersyfikować swoje inwestycje na rynkach globalnych (w czym pomoże nowy rynek GlobalConnect), ale także zwiększyć wolumen oszczędzania, szczególnie pod kątem przyszłych środków dostępnych na emeryturze. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej stopa zastąpienia wyniesie w Polsce w 2060 roku jedynie 25%. Stopa zastąpienia to wielkość emerytury wyrażona jako procent ostatniego wynagrodzenia - dodaje.

Czy GlobalConnect ma szansę na sukces? Z pewnością tak. Podobne rozwiązania możemy spotkać na innych giełdach europejskich np. w Austrii, Niemczech czy Anglii. W Wiedniu akcje zagranicznych spółek są notowane w tzw. segmencie „global market”. Obecnie jest dostępnych ponad 700 różnych akcji z całego świata. Przykładowo możemy zainwestować w akcje Mitsubishi Corp z Japonii, albo akcje Amazona z USA. Poza głównymi rynkami, dostępne są też akcje z Kanady, Izraela, Chin, Argentyny, Indii czy też Tajwanu.

GlobalConnect zaczyna skromnie, bo jedynie z pięcioma akcjami niemieckimi

Polski rynek GlobalConnect zaczyna skromnie, bo jedynie z pięcioma akcjami niemieckimi. Notowanie będą dostępne jedynie w godzinach od 9.05 rano do 17.05 popołudniu. Kluczem do sukcesu będzie nie tylko rozszerzenie oferty, ale też jej atrakcyjność na tle obecnie dostępnych rozwiązań dla polskich inwestorów.

Obecnie polscy inwestorzy mogą inwestować w akcje zagraniczne zarówno w tradycyjny sposób poprzez zagraniczny rachunek papierów wartościowych w domach i biurach maklerskich, jak i poprzez nowoczesne platformy inwestycyjne, także działające jako domy maklerskie, ale oferujące szerszą gamę akcji i ETF-ów przy niższych kosztach transakcyjnych.