Na jakie formaty postawiła Żabka w ubiegłym roku?

Żabka stawia na innowacje. Widać to w sklepach sieci.

Jakie formaty handlowe uruchomiła w ostatnim czasie?

Żabka naprawdę zielona

Pod koniec 2020 roku Żabka uruchomiła sklep w 100 proc. zasilany zieloną energią przy ul. Lewandów w Warszawie. Technologie zastosowane na Białołęce skupiają się wokół czterech filarów, takich jak: zielona energia, drugie życie, czyste powietrze i zielony transport.



W sklepie i w jego otoczeniu zainstalowano ok. 20 różnorodnych rozwiązań sprzyjających środowisku. Są to między innymi: pionierskie rozwiązania, takie jak podłoga kinetyczna,zamieniająca każdy wykonany na niej krok w energię elektryczną, czy szyby z kropkami kwantowymi pozyskujące energię z promieni słonecznych. Placówka została wyposażona w ekologiczny sposób – wykorzystano meble z recyklingu oraz zbudowano ścianę z butelek z plastiku. Na dachu sklepu zamontowano 40 paneli fotowoltaicznych.

Inteligentne drzwi lodówki to innowacyjne rozwiązanie technologiczne, wyprodukowane specjalnie dla Żabki. W sklepie są także inteligentne etykiety elektroniczne, tzw. cenówki, oraz inteligentne ekrany digital signage, będące cyfrowym odpowiednikiem dotychczas stosowanych plakatów. Oba rozwiązania zasilane są zieloną energią, dodatkowo pozwalają na oszczędność papieru.Z zielonej energii mogą bezpośrednio korzystać również klienci sieci – przed sklepem stanęła ekologiczna ławka solarna, dzięki której można naładować swój telefon.

Żappka Store, czyli sklep bezobsługowy

W czerwcu 2021 roku w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ruszył pierwszy Żappka Store.To miejsce, w którym nie ma ani kas, ani obsługi, a by zrobić zakupy wystarczy smartfon, aplikacja żappka i aktywacja usługi Żappka Pay. Żappka Store wykorzystuje innowacyjną technologię opartą o AI, która powstała dzięki współpracy spółki Żabka Future z amerykańską firmą technologiczną AiFi. Koncept powstał w laboratorium technologicznym Grupy Żabka, w ramach którego tworzone są, testowane, a następnie wdrażane nowe rozwiązania cyfrowe. Kolejne punkty pojawiły się w największych miastach w Polsce.

Mobilne i sezonowe Żabki

W ubiegłym roku Żabka otworzyła 80 sklepów sezonowych -zarówno placówki stacjonarne, jak i te zlokalizowane w specjalnie stawianych w sezonie turystycznym pawilonach.

Mobilna Żabka to z kolei nowy koncept sklepów testowanych przez sieć. Klienci będą mogli zrobić w nich szybkie zakupy na targach, koncertach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych.

Pierwsza mobilna Żabka pojawiła się w strefie gastronomicznej Wrocław Tattoo Konwent.W przyszłości mobilne Żabki mogą pojawić się także w okolicach szkół i uczelni, a w sezonie urlopowym w miejscowościach letniskowych. Będzie w nich można kupić ciepłe przekąski, jak np. hot dogi i burgery, kanapki, sałatki oraz ciepłe i zimne napoje.Dzięki zastosowaniu mobilnych, zmiennych, łatwo adaptowalnych elementów wyposażenia, asortyment w mobilnych Żabkach podczas kolejnych eventów będzie dobierany indywidualnie, na podstawie profilu wydarzenia oraz profilu klienta.

Żabka wchodzi w q-commerce

Grupa Żabka w ramach spółki Żabka Future powołała start-up Lite e-Commerce, który odpowiadać będzie za stworzenie nowych rozwiązań na rynku ekspresowych zakupów. W pierwszej kolejności uruchomił w Warszawie tzw. dark store’y, czyli sklepy służące wyłącznie do obsługi zamówień internetowych.

21 października ub.r. wystartowała usługa dostawy produktów do domu – Żabka Jush. Zakupy można zamówić przez aplikację Jush, z której aktualnie mogą korzystać mieszkańcy Warszawy i Gdańska.Cały proces, od złożenia zamówienia do przybycia kuriera, ma trwać do 15 minut. Konsumenci mogą wybierać spośród 1300 produktów, znanych między innymi z sieci sklepów Żabka. Tym samym Grupa rozszerzyła swoją działalność o rynek q-commerce, którego rozwój w Polsce i na świecie w ostatnich miesiącach dynamicznie przyśpieszył. Nie bez znaczenia jest tu też fakt, ze w ubiegłym roku Grupa została poszerzona o czołowe firmy z branży cateringu dietetycznego: Maczfit i Dietly.pl. Inwestycja w nowe usługi ma na celu przyspieszenie rozwoju handlu online największej sieci modern convenience w Polsce.

Żabka na stacjach paliw

Żabka uruchomiła swój pierwszy, pilotażowy sklep na stacji paliw Rakieta, zlokalizowanej w miejscowości Krosno k. Mosiny (woj. wielkopolskie). Oferta produktowa Żabki została dostosowana do formatu i oferuje hot dogi, kawę na wynos oraz produkty motoryzacyjne, o które wzbogacony został jej asortyment. Stacja, na której Żabka otwiera swój pierwszy sklep w ramach projektu, należy do sieci Rakieta – nowej na rynku sieci stacji paliw.

Żabka Nano w modelu sklep w sklepie

W sklepie Decathlon w Piasecznie została otwarta pierwsza bezobsługowa Żabka Nano, w której klienci będą mogli zrobić szybkie zakupy bez kolejek.

– Od czerwca otworzyliśmy już kilkanaście bezobsługowych placówek Żabka Nano w bardzo różnych lokalizacjach m.in. na dworcu, metrze, w centrach miast. Obecnie debiutujemy z nową wersją Żabki Nano w modelu store-in-the-store. Dzięki specjalnej konstrukcji modułowej placówkę możemy uruchomić w bardzo krótkim czasie, w Piasecznie trwało to ok. doby – powiedział Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Future.

Żabka Nano wykorzystuje innowacyjną metodę autoryzacji i płatności za zakupy, wdrożoną we współpracy z Adyen. Wstęp do placówki możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej – klient przed wejściem do Żabki Nano przykłada ją do terminala. Przy pierwszej wizycie podaje numer telefonu, na który otrzyma SMS z potwierdzenia zakupów. Po wykonaniu tej czynności, drzwi otworzą się automatycznie. Gdy klient będzie już w środku, zakupy zajmą mu tylko chwilę. Zamontowany w Żabce Nano system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu do Żabki Nano karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo. Asortyment w Żabce Nano w Decathlonie jest dostosowany do specyfiki lokalizacji i profilu klienta. Znajdzie się w nim w sumie około 450 produktów odpowiadających na potrzeby osób, które preferują zdrowy i aktywny tryb życia. Wśród nich m.in. pożywne i zdrowe przekąski, soki i smoothie, dania gotowe czy świeżo mielona kawa z ekspresu.