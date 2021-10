Na Ochocie parkowanie płatne. W Blue City pierwsze dwie godziny będą darmowe

Na wielopoziomowym parkingu pojawią się szlabany, kontrolujące wjazd oraz system rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.

Od 15 listopada od trzeciej rozpoczętej godziny i za każdą kolejną, trzeba będzie zapłacić w kasach automatycznych lub w automatach wyjazdowych 4 złote.

Decyzją Rady Warszawy od 15 listopada 2021 roku cały obszar dzielnicy Ochota staje się Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Opłaty za postój przy ulicach będą wymagane od pierwszej minuty postoju.

Sytuacja ta może spowodować zwiększone zainteresowanie parkowaniem długoterminowym w miejscach bezpłatnych, należących do Blue City. Dlatego Zarząd Centrum Handlowego Blue City postanowił dostosować infrastrukturę parkingową do nowej rzeczywistości, a także podjąć działania, które umożliwią klientom stały dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych.

Nowe zasady

Odwiedzający Centrum w dalszym ciągu będą mogli pozostawiać swoje pojazdy na parkingu wielopoziomowym przez dwie pierwsze godziny parkowania. Od 15 listopada od trzeciej rozpoczętej godziny i za każdą kolejną, trzeba będzie zapłacić w kasach automatycznych lub w automatach wyjazdowych 4 złote. Na parkingu zamontowano szlabany kontrolujące wjazd oraz system rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów. Będzie również obowiązywał nowy regulamin korzystania z parkingu. Operatorem systemu parkowania na parkingu zewnętrznym Blue City jest firma PRKING.

- Z naszych badań wynika, że średni czas wizyty na terenie Centrum wynosi około 90 minut. Zapewniając 120 minut bezpłatnego parkingu, Blue City wychodzi naprzeciw potrzebom większości odwiedzających, zapewniając jednocześnie, że miejsca parkingowe nie będą blokowane przez pojazdy pozostawione na cały dzień przez okolicznych mieszkańców czy osoby dojeżdżające do centrum miasta z innych odległych dzielnic. Lokale i punkty usługowe na terenie Blue City, w których wizyta może trwać dłużej niż 120 minut, uzyskają możliwość przedłużenia czasu bezpłatnego parkowania za pomocą systemu walidacji biletów – wyjaśnia Krzysztof Sajnóg, dyrektor marketingu Blue City.

Na dotychczasowych zasadach będzie działał parking wewnętrzny, który znajduje się na poziomie -2 Blue City. Tu bezpłatny czas parkowania wynosi 60 minut, a od drugiej godziny i za każdą kolejną pobierana jest opłata również w wysokości 4 złote.