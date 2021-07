Na opakowaniach pojawią się etykiety klimatyczne?

fot. na opakowaniach mogą pojawić się informacje o wpływie klimatu na wytworzenie produktu

Konsumenci zapytani o to, co skłania ich do zakupu produktów lub usług, które mają korzystny wpływ na środowisko, najczęściej odpowiadają, że chcieliby wiedzieć, w jaki wymierny sposób dany zakup będzie korzystny dla środowiska, na przykład poprzez informację o akcji sadzenia drzew – jedno zasadzone drzewo za zakup danego produktu (48%) - wskazuje Mintel.

Konsumenci szukają również dedykowanych oznaczeń pokazujących wpływ danego produktu na środowisko, np. wielkość emisji CO2 (47%). Około dwóch na pięciu konsumentów (42%) oczekuje, że informacje będą podane w zrozumiałych jednostkach, takich jak litry zużytej wody czy liczba przejechanych kilometrów. Jednocześnie 41% konsumentów chce, aby produkty lub usługi były oznaczane rozpoznawalnym certyfikatem potwierdzającym przestrzeganie odpowiednich standardów (np. B Corp).

- Konsumenci chcieliby, żeby firmy stosowały proste terminy i dane oraz wyjaśniały bezpośredni i mierzalny wpływ danego zakupu na środowisko. Aby zbudować zaufanie do nauki i skłonić potencjalnych klientów do zakupu, firmy powinny zacząć używać języka odwołującego się do zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie zrozumiałego dla konsumentów. Nowe wyzwania są podobne do tych, które pojawiły się w przypadku etykiet dotyczących wartości odżywczych na produktach spożywczych, dlatego niektórzy producenci próbują opracować coś w rodzaju „sygnalizacji świetlnej" zrównoważonego rozwoju. Brzmi to obiecująco, szczególnie jeśli uda się połączyć wizualnie czytelne oznakowanie z rygorem obiektywnej i mierzalnej kwalifikacji zewnętrznej. Na pewno jednak konsumenci będą chcieli mieć możliwość uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i gdzie jest mierzony ślad węglowy danego produktu – uważa Richard Cope z Mintela.