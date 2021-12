Na podstawowe potrzeby Ukraińcy wydają w Polsce od 400 do 600 zł miesięcznie

Zarobki na Ukrainie, czy w innych państwach wschodnich, są wciąż niewspółmierne do kosztów życia, dlatego ich obywatele tak chętnie pracują w Polsce.

Obecnie płaca minimalna na Ukrainie jest 3 razy niższa niż w Polsce, a ceny produktów spożywczych czy środków czystości są bardzo zbliżone w obu krajach. Dla 58proc. badanych głównym czynnikiem motywującym ich do pracy w Polsce są wyższe zarobki niż w kraju ojczystym.



“Ukraińcy decydują się na emigracje głównie z powodów ekonomicznych. Zarabiają w Polsce, by podnieść jakość nie tylko swojego życia, ale także swoich najbliższych, którzy zostali na Ukrainie. Z tego powodu w Polsce żyją raczej skromie i starają się jak najwięcej zaoszczędzić” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

71 proc. pracowników z Ukrainy mieszka w Polsce za darmo

Według najnowszego raportu OTTO Work Force Central Europe, przeprowadzonego na grupie 506 pracowników tymczasowych z Ukrainy, aż 71% badanych korzysta z darmowego zakwaterowania, które opłaca pracodawca. Kolejne 15% pracowników tymczasowych płaci za mieszkanie do 400 zł miesięcznie, a 8% od 400 do 600 zł miesięcznie.



- Pracownicy z Ukrainy wybierając oferty pracy zwracają bardzo dużą uwagę na dodatkowe benefity jak np. darmowe mieszkanie, darmowy dojazd do pracy czy dofinansowanie do posiłków. Takie dodatku pozwalają im bowiem mocno zniwelować wydatki ponoszone na utrzymanie w Polsce. Po pandemicznym wyhamowaniu na rynku pracy nie ma już śladu, a popyt na pracowników wciąż rośnie, dlatego obywatele Ukrainy mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia. Niedobory kadrowe zmuszają firmy do podnoszenia płac oraz konkurowania właśnie dodatkowymi benefitami - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.