Na półkach miały być prawie wyłącznie węgierski produkty. Inflacja zrobiła swoje

W 2010 roku udział węgierskiej żywności w sklepach wynosił ok. 75 proc.; cztery lata później było to już ok. 78 proc. Jednak od tego czasu wyniki uległy pogorszeniu. W kwietniu 2022 roku Krajowe Biuro Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego (NEBIH) poinformowało, że udział produktów pochodzących od krajowych dostawców w sklepach wyniósł w 2021 roku 71,3 proc.

Inflacja robi swoje

Ponadto ze względu na bardzo wysoką inflację na Węgrzech i funkcjonujące do niedawna limity cen, do kraju znów w większym stopniu zaczęły ostatnio napływać tańsze produkty z importu – donoszą media.

Według Tamasa Edera, wiceprezesa Krajowej Izby Rolniczej (NAK), 80-procentowy udział węgierskich produktów na półkach sklepowych jest realistycznym i ambitnym celem.

Jak podkreśla portal gospodarczy Vilaggazdasag, „udział krajowego przemysłu spożywczego jest wysoki w przypadku produktów, w których poziom przetworzenia jest niski, więc ilość lokalnej wartości dodanej jest ograniczona”.

